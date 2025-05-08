Araç borcuyla başlayan sarmalda mal varlığını kaybetti; ailesi darbedildi

ANTALYA’da işini büyütmek için aldığı araçlara karşılık verdiği çekleri ödeyemeyen Ramazan Küçük (35), borç sarmalına girdi. Küçük, icralık olmaması için araçlarını ve evlerini devrettiği bir akrabasının el koyması sonrasında tüm mal varlığını kaybetti. Araçlar için yazdığı çekler başkalarına verilen Küçük’ün ailesi de alacaklı olduğunu iddia eden kişiler tarafından darbedildi.

Kepez ilçesinde yaşayan Ramazan Küçük, 3 sene önce Kemer'de taşımacılık sektörüne girip şirket kurdu. Kısa sürede işleri yoluna giren Küçük, 250 kişiyi istihdam etti. 2023 yılında yeni araç almak için 13 milyon liralık borç karşılığında çek veren Ramazan Küçük, vadesi geldiğinde ödeyemedi. Galerici arkadaşı A.S., çek karşılığı yeni araç verebileceğini, bu araçları satarak borçlarını ödeyebileceğini söyledi.

TÜM MAL VARLIĞINI KAYBETTİ

Bir süre bu şekilde ödemelerini yapan Küçük, çevresinden de borç aldı. Küçük’ün zor durumda olduğunu gören aile dostları S.D., iddiaya göre araçlarının ve evlerinin icralık olmaması için formaliteden kendi üstüne devir yapabileceğini söyledi. Küçük, 30 araç, 2 arsa ve 2 daireyi S.D.’ye devretti. Bir süre sonra S.D., yine iddiaya göre 4 milyon 250 bin liralık alacağına karşılık Küçük’ün devrettiği tüm mallara el koydu.

ÇEKLER BAŞKALARINA VERİLDİ Tüm mal varlığını kaybeden Ramazan Küçük, borçlarını ödemek için turizm işi yapmaya başladı. Ancak kullandığı araçların satılması üzerine işsiz kaldı. Elindeki her şeyi kaybeden Küçük, aynı dönemde vadeyle araç aldığı M.K.S.’ye de borcunu ödeyemeyince bu araçlardan da oldu. Araç alımı için kestiği çeklerin başkalarına verildiğini ve borçlandırıldığını öğrenen Küçük, savcılığa suç duyurusunda bulundu. AİLE ÜYELERİNİ DARBETTİLER Diğer yandan, Ramazan Küçük’ün anne, baba ve ablasının yaşadığı eve gelen kalabalık grup, çeklerin karşılığının ödenmediği gerekçesiyle tüm aile üyelerini darbetti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Oğlu Ramazan’ın işlerinin bu olaydan önce çok iyi olduğunu söyleyen Nasih Küçük, “Çocuğumu tefecilerin eline düşürdüler. Aldığı arabaları fazla fiyatlara, oğluma sattılar. 97 arabası, 3 evimiz vardı hepsi bunlar nedeniyle gitti. Bir uzaktan akrabamız ‘İcra gelir, bunları benim üzerime yap’ demiş. Oğlum da güvenip onun üzerine yaptı. Ancak her şeyimiz gitti. Son arabalarımızla iş yapmaya devam ediyorduk en azından borçlarımızı ödeyelim diye ancak arabaları da elimizden aldılar. Borcun son taksitini ödeme zamanı geldiğinde arabaların da hepsini sattılar. Hiçbir şeyimiz kalmadı" dedi.