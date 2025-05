Jennifer Lopez, doğum günü öncesi Antalya'da konser verecek

DÜNYACA ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez (55), doğum gününden 1 gün önce 23 Temmuz'da Antalya'da konser verecek.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, Serik'e bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf & SPA Resort'ta sahneye çıkacak. Ünlü yıldız, dünya çapında büyük ilgi gören 'Jennifer Lopez: Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında 23 Temmuz'da Regnum'da hayranları ile buluşacak. 6 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelecek olan Lopez'in özel performansı, sanatçının doğum gününden 1 gün önce gerçekleşecek. 1 Haziran'da kapılarını açacak olan Regnum The Crown Otel'in açılışında gerçekleşecek konseri, Regnum The Crown ve Regnum Carya misafirleri ücretsiz izleyebilecek. Konsere limitli sayıda bilet satışı ile dışarıdan katılım da mümkün olacak. Geçen yıllarda Regnum Carya Golf & SPA Resort'ta; Christina Aguilera, Ricky Martin, Tom Odell, Jason Derulo, Dua Lipa ve Tom Jones gibi dünya yıldızları konser vermişti.