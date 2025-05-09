Araç boyama atölyesindeki yangında 12 kişi dumandan etkilendi

ANTALYA'daaraç boyama atölyesinde çıkan yangında çok sayıda boya ve boya malzemesi yandı. İş yeri çalışanları zarar görmeyen malzemeleri dışarı çıkarmaya çalıştı, bu sırada 12 kişi dumandan etkilendi.

Kepez ilçesi Şafak Mahallesi'ndeki Akdeniz Yeşil Sanayi Sitesi içerisinde yer alan araç boyama atölyesinin boya-depolama kısmında, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Boya ve tinerlerin bulunduğu yerden duman yükseldiğini gören çalışanlar alevlere müdahale ederken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, iş yerinin üst kısmında boya ve tinerlerin bulunduğu yerde çıkan yangına müdahaleye başladı.

BOYALARI DIŞARI ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR

İş yeri çalışanları ve komşular da içeride zarar görmeyen boyaları güvenli bölgeye çıkarmaya çalıştı. Dumandan etkilenen bazı çalışanların yüzüne esnaf hortumla su tutarken, bazılarının ayran verdiği görüldü. Olay yerine ulaşan polis ekibi, içeriye giren iş yeri çalışanları ile komşularını uzaklaştırarak güvenliği sağladı.