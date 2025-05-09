Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Araç boyama atölyesindeki yangında 12 kişi dumandan etkilendi

        ANTALYA'daaraç boyama atölyesinde çıkan yangında çok sayıda boya ve boya malzemesi yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 10:52 Güncelleme: 09.05.2025 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araç boyama atölyesindeki yangında 12 kişi dumandan etkilendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ANTALYA'daaraç boyama atölyesinde çıkan yangında çok sayıda boya ve boya malzemesi yandı. İş yeri çalışanları zarar görmeyen malzemeleri dışarı çıkarmaya çalıştı, bu sırada 12 kişi dumandan etkilendi.

        Kepez ilçesi Şafak Mahallesi'ndeki Akdeniz Yeşil Sanayi Sitesi içerisinde yer alan araç boyama atölyesinin boya-depolama kısmında, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Boya ve tinerlerin bulunduğu yerden duman yükseldiğini gören çalışanlar alevlere müdahale ederken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, iş yerinin üst kısmında boya ve tinerlerin bulunduğu yerde çıkan yangına müdahaleye başladı.

        BOYALARI DIŞARI ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR

        İş yeri çalışanları ve komşular da içeride zarar görmeyen boyaları güvenli bölgeye çıkarmaya çalıştı. Dumandan etkilenen bazı çalışanların yüzüne esnaf hortumla su tutarken, bazılarının ayran verdiği görüldü. Olay yerine ulaşan polis ekibi, içeriye giren iş yeri çalışanları ile komşularını uzaklaştırarak güvenliği sağladı.

        YARIM SAATLİK ÇALIŞMA İLE SÖNDÜRÜLDÜ

        Alevlere müdahale etmek isteyen ve zarar görmeyen malzemeleri dışarı çıkarmaya çalışırken dumandan etkilenen 12 kişiye ambulansta müdahale edildi. Çalışanlardan ve yangını söndürmeye çalışan bazıları tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Yarım saatlik çalışmayla söndürülen yangında büyük miktarda zarar oluştu. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

        'ARAÇLARI DIŞARI ÇIKARDIK'

        Yangını görüp yardıma gelen sanayi çalışanlarından İsmail Güneş, "İş yerinde oturuyordum. Çatıdan duman çıkınca, çatıya çıkarak söndürmeye çalıştık. İçeride bulunan araçları dışarı çıkartarak, müdahale ettik ama söndüremedik. İtfaiye geldi, söndürdü. İçeride boya ve tiner malzemeleri vardı, onlar yandı. Büyük oranda maddi zarar meydana geldi" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki kardeşi vahşice öldürdü! Katliamın nedeni 'gaiplik' kararı mı?
        İki kardeşi vahşice öldürdü! Katliamın nedeni 'gaiplik' kararı mı?
        Jakobs ve Sara göreve!
        Jakobs ve Sara göreve!
        7 kız çocuğuna cinsel istismar! Gitar hocası tutuklandı!
        7 kız çocuğuna cinsel istismar! Gitar hocası tutuklandı!
        Mattia Ahmet dehşetinde yeni görüntü! Bıçaklama öncesi yumruklama!
        Mattia Ahmet dehşetinde yeni görüntü! Bıçaklama öncesi yumruklama!
        Brazao'da sıcak gelişme!
        Brazao'da sıcak gelişme!
        İşten çıkarken tazminatınızı yakmayın
        İşten çıkarken tazminatınızı yakmayın
        Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu
        Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu
        Meteoroloji'den saatli uyarı... İllerimizde hava durumu!
        Meteoroloji'den saatli uyarı... İllerimizde hava durumu!
        Çinli marka Türkiye'ye özel geliştirdi
        Çinli marka Türkiye'ye özel geliştirdi
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        "Ticaret hacminde 30 milyar dolara ulaşmak için kararlıyız"
        "Ticaret hacminde 30 milyar dolara ulaşmak için kararlıyız"
        İstanbul'u terk ediyor
        İstanbul'u terk ediyor
        Türkiye'den Suriye'ye doğal gaz sevk edilecek
        Türkiye'den Suriye'ye doğal gaz sevk edilecek
        Yeni papa seçildi
        Yeni papa seçildi
        İsrail basını: Trump Netanyahu ile iletişimi kesti
        İsrail basını: Trump Netanyahu ile iletişimi kesti
        Gerçek İstanbul'u keşfetmenin tam zamanı!
        Gerçek İstanbul'u keşfetmenin tam zamanı!
        Anneler günü için el yapımı hediye önerileri
        Anneler günü için el yapımı hediye önerileri
        Mehmet İlhan Gülay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Mehmet İlhan Gülay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı

        Benzer Haberler

        Dalış yaptıktan sonra 'Sevgi Geçidi'nde hediyeleştiler
        Dalış yaptıktan sonra 'Sevgi Geçidi'nde hediyeleştiler
        Eşi kazada öldü, şoförün serbest kalmasına tepki gösterdi
        Eşi kazada öldü, şoförün serbest kalmasına tepki gösterdi
        Jennifer Lopez, doğum günü öncesi Antalya'da konser verecek
        Jennifer Lopez, doğum günü öncesi Antalya'da konser verecek
        Turizme, Kurban Bayramı sonrası 'Pfingsten Bayramı' dopingi
        Turizme, Kurban Bayramı sonrası 'Pfingsten Bayramı' dopingi
        (Sabaha) Manavgat'ta topraksız tarımla çilek yetiştiriciliği anlatıldı
        (Sabaha) Manavgat'ta topraksız tarımla çilek yetiştiriciliği anlatıldı
        Golfün ilk gününde zirvede büyük çekişme
        Golfün ilk gününde zirvede büyük çekişme