Geçen yıl 31 bin 109 anne, çoğul doğum yaptı

TÜRKİYE'de geçen yıl 30 bin 182'si ikiz, 903'ü üçüz ve 24'ü dördüz olmak üzere 31 bin 109 anne çoğul doğum heyecanı yaşadı. 15 yaşından küçük 122, 15-17 yaş aralığında 5 bin 952 olmak üzere, 6 bin 74 kadın çocuk yaşta anne oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2024'te canlı doğan bebeklerin yüzde 51,4'ü erkek, yüzde 48,6'sı kız olmak üzere 937 bin 559 doğum gerçekleşti. Geçen yıl 905 bin 912 anne tekil doğum yaptı, 31 bin 109 anne ikiz, üçüz veya dördüz doğum heyecanı yaşadı. 2024'te yaklaşık 31 doğumdan birinde ikiz çocuk dünyaya geldi. 30 bin 182 ikiz, 903 üçüz ve 24 dördüz doğum yaşandı.

EN FAZLA DOĞUM TEMMUZDA

Geçen yıl en fazla doğum temmuz ayında gerçekleşti. 2024'te aylara göre doğum sayıları şöyle;

“Ocakta 84 bin 690, şubatta 74 bin 259, martta 76 bin 781, nisanda 73 bin 745, mayısta 75 bin 754, haziranda 76 bin 856, temmuzda 87 bin 208, ağustosta 85 bin 270, eylülde 79 bin 524, ekimde 78 bin 318, kasımda 73 bin 158, aralıkta 71 bin 996."

6 BİN 74 ÇOCUK ANNE

2024'te 15 yaşından küçük 122 kadın anne oldu. Annenin yaş grubuna göre doğum sayıları ise şöyle: