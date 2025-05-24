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        Dikenleri zehirli balığa karşı uyarı; kollarda çürüme, dokularda ölüm meydana getiriyor

        AKDENİZ Üniversitesi'nden (AÜ) Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 09:31 Güncelleme: 24.05.2025 - 09:35
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        Dikenleri zehirli balığa karşı uyarı; kollarda çürüme, dokularda ölüm meydana getiriyor
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        AKDENİZ Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz'deki türlerden olan zehirli trakonya balığına karşı uyarıda bulunarak, "Balığın dorsal (sırt) ve yan yüzgeçlerindeki dikenler zehirlidir. Kaçarken veya üstüne basma durumunda ayağınıza değdiği an hastanelik eder. Kollarda çürüme, dokularda ölüm meydana getiriyor" dedi.

        Balon ve aslan balıklarının popülasyonunun arttığı Akdeniz'de, su sıcaklığının yükselmesi nedeniyle trakonya balığı da kıyıya yakın yerlerde avlanmaya başladı. Akdeniz'in tehlikeli türleri arasında yer alan ve 4 farklı cinsi olan trakonya, balık avlamak için kendini kuma gömüyor. En tehlikeli türü 'varsam' olan trakonya balığı, zehirli dikenlerinin yer aldığı sırt yüzgeçlerini yelpaze gibi açarak avını bekliyor. Yüzmek için denize girenler de fark etmeden üzerine basınca balığın sırt dikenlerindeki zehre maruz kalabiliyor.

        'DEĞDİĞİ AN HASTANELİK EDER'

        AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Sularımızda 4 tür trakonya var. Bizim bölgemizde 'varsam' olarak geçen küçük tür bulunuyor. Bu balıklar kendilerini kuma gömerek gizliyor. Balığın dorsal (sırt) ve yan yüzgeçlerindeki dikenler zehirlidir. Kaçarken veya üstüne basma durumunda ayağınıza değdiği an hastanelik eder. Özellikle bu küçük tür, içlerindeki en tehlikelisidir. Zaman zaman balıkçıların ağlarında çıkıyor ve ellerine batıyor. Kollarda çürüme, dokularda ölüm meydana getiriyor" dedi.

        'SICAK SU İLE YIKAYIN' UYARISI

        Bu türle temas durumunda yapılabileceklerle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Gökoğlu, "Böyle durumda yapılacak ilk şey, sıcak su uygulamasıdır. Bölgenin 40-45 dakika kadar 50 derece kadar sıcaklıktaki suda tutulması gerekiyor. Uzun süre tutulup, zehir protein olduğu için denatüre olması gerekiyor. Tür çok küçük olduğu için gözükmüyor. Balıkçıların çok dikkatli olması gerekiyor. Bu tür, kıyılara kadar da gelebiliyor ve kendisini kuma gömüyor. Plajlarda, özellikle kumluk bölgelerde, plaj ayakkabılarıyla girerek kendinizi kısmen koruyabilirsiniz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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