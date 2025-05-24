Dikenleri zehirli balığa karşı uyarı; kollarda çürüme, dokularda ölüm meydana getiriyor

AKDENİZ Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz'deki türlerden olan zehirli trakonya balığına karşı uyarıda bulunarak, "Balığın dorsal (sırt) ve yan yüzgeçlerindeki dikenler zehirlidir. Kaçarken veya üstüne basma durumunda ayağınıza değdiği an hastanelik eder. Kollarda çürüme, dokularda ölüm meydana getiriyor" dedi.

Balon ve aslan balıklarının popülasyonunun arttığı Akdeniz'de, su sıcaklığının yükselmesi nedeniyle trakonya balığı da kıyıya yakın yerlerde avlanmaya başladı. Akdeniz'in tehlikeli türleri arasında yer alan ve 4 farklı cinsi olan trakonya, balık avlamak için kendini kuma gömüyor. En tehlikeli türü 'varsam' olan trakonya balığı, zehirli dikenlerinin yer aldığı sırt yüzgeçlerini yelpaze gibi açarak avını bekliyor. Yüzmek için denize girenler de fark etmeden üzerine basınca balığın sırt dikenlerindeki zehre maruz kalabiliyor.

'DEĞDİĞİ AN HASTANELİK EDER'

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Sularımızda 4 tür trakonya var. Bizim bölgemizde 'varsam' olarak geçen küçük tür bulunuyor. Bu balıklar kendilerini kuma gömerek gizliyor. Balığın dorsal (sırt) ve yan yüzgeçlerindeki dikenler zehirlidir. Kaçarken veya üstüne basma durumunda ayağınıza değdiği an hastanelik eder. Özellikle bu küçük tür, içlerindeki en tehlikelisidir. Zaman zaman balıkçıların ağlarında çıkıyor ve ellerine batıyor. Kollarda çürüme, dokularda ölüm meydana getiriyor" dedi.