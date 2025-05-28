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        Bilal Erdoğan: Türkiye eğitimde dünyanın en başarılı ülkeleri arasında

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal ile ailesi tarafından yaptırılan Emine-Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 16:01 Güncelleme: 28.05.2025 - 16:05
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        Bilal Erdoğan: Türkiye eğitimde dünyanın en başarılı ülkeleri arasında
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal ile ailesi tarafından yaptırılan Emine-Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi açıldı. Törene katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Dünyada bütün sınıflarında akıllı tahtayı kullanan bizim gibi bir ülke yok. Türkiye eğitimde şu anda dünyanın, Avrupa'nın en başarılı ülkeleri arasına girmiş durumda" dedi.

        Alanya'da temeli 2019 yılında atılan Emine- Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve ailesi tarafından Çıplaklı Mahallesi'nde yaptırılan 24 derslikli, 120 öğrenci kapasiteli, teknoloji sınıfları, yurt ve mescidin bulunduğu okulun açılışına; İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ünlü, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, ilçe protokolü, siyasiler ile davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması başlayan açılışta İlçe Müftüsü İhsan İlhan tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu.

        'BUNUN AKSİNİ SÖYLEYEN YALAN SÖYLÜYOR'

        Açılışta konuşan Bilal Erdoğan, Türkiye'deki eğitim altyapısının dünyanın en iyi ülkeleriyle aynı düzeye geldiğini belirterek, "Dünyada bütün sınıflarında akıllı tahtayı kullanan bizim gibi bir ülke yok. Farkında değiliz ama bu bir gerçek. En son çıkan uluslararası eğitim sonuçlarında da 23 yıldır istikrarlı yükselişimizi belli kategorilerde dünyada ilk 5'e girerek, Avrupa'nın zirvesine tırmanarak başarımızı gösterdik. Artık Türkiye eğitim konusunda, eğitimin sonuçları konusunda komplekse kapılacak, 'Çok geriyiz' diyecek bir durumda değil. Bunun aksini söyleyen yalan söylüyor. Türkiye eğitimde şu anda dünyanın, Avrupa'nın en başarılı ülkeleri arasına girmiş durumda. Daha iyi olmalıyız. Daha iyi olmak için Uysal ailesi gibi hayırseverlerin, İlim Yayma Vakfı gibi STK'ların hiç olmazsa birer okulu himaye etmek suretiyle, o okulun idaresine destek olması lazım. O okuldaki öğretmenlere destek olması lazım" dedi.

        'ÖĞRETMENLERİMİZE DAHA ÇOK DEĞER VERMELİYİZ'

        Bilal Erdoğan, "Toplum ve ülke olarak eğitime önem veriyorsak, bunun en isabetli göstergesi öğretmenlerimize değer vermemizle gösterilebilir. Öğretmenlerine kıymet veren bir toplumda anneler, babalar, öğretmen olan çocuğuyla gurur duyar. Anneler, babalar çocuklarını öğretmen olması için teşvik eder. Böyle olmazsa çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz nasıl iyi olsunlar, nasıl gayretli olsunlar, nasıl motive olsunlar, nasıl mesleklerini sevsinler? Türkiye'nin eğitim altyapısı bu denli yerleşik, başarılı bir noktaya gelmişken, dünyada zirveyi gözetecek bir toplum inşa etmek istiyorsak, o zaman toplum olarak öğretmenlerimize daha çok değer vermeliyiz. Çocuklarımızı öğretmen olmaya teşvik etmeliyiz" diye konuştu.

        ÇAVUŞOĞLU'NDAN UYSAL AİLESİNE TEŞEKKÜR

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten de "Bu güzel eğitim kurumlarının daha vizyoner, daha kaliteli ve daha verimli şekilde ilerlemesi için bakanlık olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz" dedi.

        AK Parti Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, okulun Antalya'da ilk ve tek olduğunu belirterek, yapımı üstlenen Uysal ailesine teşekkür etti. Çavuşoğlu, okulun robotik kodlama atölyesi, bilgisayar laboratuvarının yanı sıra spor salonu, uygulama cami, halı saha, konferans salonu gibi sosyal donatılarla yapılmış bir örnek olduğunu söyledi.

        'EĞİTİM SADECE ÖĞRETMENLERİN SIRTINDA OLMAMALI'

        Vali Hulusi Şahin de eğitimin sadece öğretmenlerin sırtında olmaması gerektiğini belirterek, "Çocuklarımızı doğru bir eğitimle ama önce istikamet sağlayarak, nasıl büyük bir milletin evlatları olduğunu öğreterek yetiştirmeliyiz" diye konuştu.

        Okulu yaptıran Uysal ailesi adına konuşan Mevlüt Uysal ise merhum babası tarafından bırakılan portakal bahçesi sayesinde annesinin kendilerini büyütüp, okuttuğunu anlatarak, ağabeyleriyle görüşüp, bu okulu yaptırmaya karar verdiklerini söyledi.

        Konuşmaların ardından okulun açılışı yapıldı. Protokol üyeleri, açılış sonrası okulu gezerek, incelemelerde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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