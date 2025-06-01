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        Kadın futbol takımının hem başkanı hem antrenörü hem malzemecisi

        ANTALYA'da, TFF Kadınlar 3'üncü Lig'de grubunu namağlup lider tamamlayıp 2'nci Lig'e yükselme maçları oynayan futbol kulübünün sahibi, başkanı, teknik direktörü, malzemecisi Özge İnpınar Uğurlu (43), futbolcularıyla şampiyonluğu hedefliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 10:06 Güncelleme: 01.06.2025 - 10:10
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        Kadın futbol takımının hem başkanı hem antrenörü hem malzemecisi
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        ANTALYA'da, TFF Kadınlar 3’üncü Lig'de grubunu namağlup lider tamamlayıp 2'nci Lig'e yükselme maçları oynayan futbol kulübünün sahibi, başkanı, teknik direktörü, malzemecisi Özge İnpınar Uğurlu (43), futbolcularıyla şampiyonluğu hedefliyor.

        Kentte oturan Özge İnpınar Uğurlu, çocukluğundaki futbol sevgisiyle 6 yıl kadın futbol takımında lisanslı sporcu olarak forma giydi. Üniversite eğitimi sonrası antrenörlüğe başlayan Uğurlu, 4 yıl önce bir kadın futbol takımında teknik direktör ve yönetim kurulu üyesi olarak yer aldı. Daha sonra kulübün sahibi olan ve başkanlık yapan Özge İnpınar Uğurlu'nun takımı, TFF Kadınlar 3’üncü Lig'de başarıyla mücadele etti. Uğurlu'nun teknik direktörlük, başkanlık ve malzemecilik yaptığı takım bu sezon grubunu namağlup lider tamamlayıp 2'nci Lig'e yükselme maçlarına katıldı.

        2'nci Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini belirten Özge İnpınar Uğurlu, "İzmir'de 6 yıl kadın futbol takımında lisanslı futbolcu olarak yer aldım. Üniversite eğitimim sonrası antrenörlüğe başladım. 4 yıldır kulübümüzün sahibi, başkanı, teknik sorumlusu, malzemecisi, futbolcularımın, çocuklarımın ablasıyım. Takımımız bu yıl 3'üncü Lig'de grubu namağlup şampiyonlukla tamamladı. İlk defa 2'nci Lig'e yükselme maçlarında oynadık" dedi.

        Play-Off müsabakalarının son 16 turunda 11 Mayıs'ta Çanakkale Arslancaspor'u 3-2 yendiklerini anlatan Uğurlu, "TFF'nin belirlediği Uşak'taki statta maçımızı oynadık. Rakip takımın maçtan sonra, sahaya yönelik itirazı oldu. Kale direklerinin ve oyun alanı boyutlarının standartlara uymadığı gerekçesiyle maça itiraz edildi. Şu anda beklemedeyiz. Çeyrek final sevincini buruk yaşadık. İtiraz nedeniyle çeyrek finalde 18 Mayıs'ta oynayacağımız karşılaşma ertelendi. Şampiyonluğu hedefliyorduk ama kararı bekliyoruz. Futbolcularım final maçı oynamayı istiyor. Federasyonun vereceği kararı bekliyoruz. Bu sezon 2'nci Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

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