Kadın futbol takımının hem başkanı hem antrenörü hem malzemecisi

ANTALYA'da, TFF Kadınlar 3’üncü Lig'de grubunu namağlup lider tamamlayıp 2'nci Lig'e yükselme maçları oynayan futbol kulübünün sahibi, başkanı, teknik direktörü, malzemecisi Özge İnpınar Uğurlu (43), futbolcularıyla şampiyonluğu hedefliyor.

Kentte oturan Özge İnpınar Uğurlu, çocukluğundaki futbol sevgisiyle 6 yıl kadın futbol takımında lisanslı sporcu olarak forma giydi. Üniversite eğitimi sonrası antrenörlüğe başlayan Uğurlu, 4 yıl önce bir kadın futbol takımında teknik direktör ve yönetim kurulu üyesi olarak yer aldı. Daha sonra kulübün sahibi olan ve başkanlık yapan Özge İnpınar Uğurlu'nun takımı, TFF Kadınlar 3’üncü Lig'de başarıyla mücadele etti. Uğurlu'nun teknik direktörlük, başkanlık ve malzemecilik yaptığı takım bu sezon grubunu namağlup lider tamamlayıp 2'nci Lig'e yükselme maçlarına katıldı.

2'nci Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini belirten Özge İnpınar Uğurlu, "İzmir'de 6 yıl kadın futbol takımında lisanslı futbolcu olarak yer aldım. Üniversite eğitimim sonrası antrenörlüğe başladım. 4 yıldır kulübümüzün sahibi, başkanı, teknik sorumlusu, malzemecisi, futbolcularımın, çocuklarımın ablasıyım. Takımımız bu yıl 3'üncü Lig'de grubu namağlup şampiyonlukla tamamladı. İlk defa 2'nci Lig'e yükselme maçlarında oynadık" dedi.