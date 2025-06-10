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        40 metreden suya atlayıp, ağır yaralandı

        ANTALYA'dayaklaşık 40 metre yükseklikteki falezlerden denize atlayan Suriyeli Mohammad Al M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 10:03 Güncelleme: 10.06.2025 - 10:10
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        40 metreden suya atlayıp, ağır yaralandı
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        ANTALYA'dayaklaşık 40 metre yükseklikteki falezlerden denize atlayan Suriyeli Mohammad Al M. (18), karnının üzerine düşerek ağır yaralandı. O anlar, arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Olay, dün saat 17.30 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Bayram tatilinin son gününde arkadaşlarıyla sahile gelen Suriye uyruklu Mohammad Al M., yaklaşık 40 metre yükseklikten denize atladı. Havada dengesini kaybeden Mohammad Al M., karnının üzerine suya düştü. Çevredekilerin denize girerek sudan çıkardığı Mohammad Al M., bilinci kapalı şekilde kıyıya alındı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sahilde yapılan Mohammad Al M., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Mohammad Al M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yandan falezlerden atlayışı, arkadaşları tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde; Mohammad Al M.'nin falezden kendini boşluğa bırakması ve suya sert şekilde çakılması yer aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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