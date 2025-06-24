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        Ümit Özdağ: Kadın cinayetleriyle etkili şekilde mücadele edilmeli

        ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Kadın cinayetleri ne kadar konuşulsa da cinayetlerin sayısında da şiddetin sayısında da azalma olmuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 15:22 Güncelleme: 24.06.2025 - 15:22
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        Ümit Özdağ: Kadın cinayetleriyle etkili şekilde mücadele edilmeli
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        ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Kadın cinayetleri ne kadar konuşulsa da cinayetlerin sayısında da şiddetin sayısında da azalma olmuyor. Kadın cinayetleriyle etkili bir şekilde mücadele edilmesi gerektiği inancındayız" dedi.

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları'nı (52) öldüren Savaş Temirhanoğulları'nın (48) yargılandığı davaya katılmak üzere Antalya Adliyesi'ne geldi. Özdağ, duruşma öncesi adliye girişinde açıklamalarda bulundu. Kadın cinayetlerinin her zaman karşısında olduğunu belirten Ümit Özdağ, "Burada bulunmamızın nedeni yine bir kadın cinayeti ve bu cinayet sonrasında görülen dava. Kadın cinayetleri ne kadar konuşulsa da cinayetlerin sayısında da şiddetin sayısında da azalma olmuyor. Aksine yukarı doğru ciddi bir tırmanmayı yaşıyoruz. Biz vatan savunması ve nefsi müdafaa dışında şiddeti reddeden bir siyasi duruşu temsil ediyoruz. Kadın cinayetleriyle de etkili bir şekilde mücadele edilmesi gerektiği inancındayız" dedi.

        ÖZDAĞ FADİM'İN ANNESİ İLE GÖRÜŞTÜ

        Şiddetin hiçbir boyutunun kabul edilebilir olmadığını kaydeden Özdağ, "Bir zamanlar eşi, çocuklarının annesi olmuş bir kadına yönelik şiddet ve cinayet anlaşılabilir olmaktan çok uzak. Bu davayla ilgili bilgiyi, aileye yakın Zafer Partili arkadaşlarımdan aldım ve Antalya'da bulunduğum için davaya da katılmak istedim. Yine Zafer Partili bir arkadaşım annesini kaybeden genç kızımızın eğitimini yurt dışında üstlenmeyi taahhüt etti ve bunu da kamuoyuyla kendisinin ismini saklı tutarak paylaşmamızı arzu etti. Onu da paylaşmak istiyorum. Dilerim bu cinayetlerle, kadın cinayetleriyle daha etkili hem psikolojik hem eğitim boyunca mücadele edilebilecek günleri yaşadığımız Türkiye'yi oluşturma imkanımız olur" diye konuştu. Ümit Özdağ, öldürülen Fadim Temirhanoğulları'nın annesi Mediha Saçlı ile de görüştü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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