Antalya'nın 3 ilçesinde orman yangını (2)

AKSU'DAKİYANGINLAR KONTROL ALTINDA

Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alan zarar gördü. İlçenin Kumköy Mahallesi'nde de sabah saatlerinde başka bir orman yangını daha çıktı. Bu yangın da ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Aksu'daki yangınlarla ilgili soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

SERİK’TE DE YANGIN ÇIKTI

Serik ilçesine bağlı Yumaklar Mahallesi'nde de sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine yangın bölgesine Serik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

Alanya ilçesindeki yangına ise ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Öte yandan, Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları, özellikle kırsal alanlar ve ormanlarda ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin çevreye atılmaması konusunda uyardı.