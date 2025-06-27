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        Antalya'nın 3 ilçesinde orman yangını (2)

        AKSU'DAKİYANGINLAR KONTROL ALTINDAAntalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 10:18 Güncelleme: 27.06.2025 - 10:18
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        Antalya'nın 3 ilçesinde orman yangını (2)
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        AKSU'DAKİYANGINLAR KONTROL ALTINDA

        Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alan zarar gördü. İlçenin Kumköy Mahallesi'nde de sabah saatlerinde başka bir orman yangını daha çıktı. Bu yangın da ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Aksu'daki yangınlarla ilgili soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

        SERİK’TE DE YANGIN ÇIKTI

        Serik ilçesine bağlı Yumaklar Mahallesi'nde de sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine yangın bölgesine Serik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

        Alanya ilçesindeki yangına ise ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

        Öte yandan, Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları, özellikle kırsal alanlar ve ormanlarda ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin çevreye atılmaması konusunda uyardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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