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        Antalya Kültür ve Turizm Müdürü Zoroğlu: Yayınlanan 27 videodan 5'i güncel

        ANTALYA İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, sosyal mecralarda eğlence mekanlarında adaba aykırı davranışların paylaşıldığı videolar hakkında, "Yayınlanan 27 videodan 5'i güncel.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 11:22 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:22
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        Antalya Kültür ve Turizm Müdürü Zoroğlu: Yayınlanan 27 videodan 5'i güncel
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        ANTALYA İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, sosyal mecralarda eğlence mekanlarında adaba aykırı davranışların paylaşıldığı videolar hakkında, "Yayınlanan 27 videodan 5'i güncel. Diğer videolar 2020, 2021'den kalma. Yeni videolar içerisinde problemli alanlar Marmaris'te. Alanya'da 'Barlar Sokağı' adını verdiğimiz yerde 1 sorun var. Manavgat'ta da 1 münferit olay var. Türkiye turizmi, Antalya turizmi bu görüntülerle bağdaştıracağımız şey değil" dedi.

        Kentte, Manavgat ve Side Turizm Otelciler Birliği (MASTOB) tarafından düzenlenen toplantıda turizm sektöründeki gelişmeler değerlendirildi. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Manavgat Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Seydi Tahsin Güngör, MASTOB Başkanı Ahmet Özden ve yönetim kurulu üyeleriyle turizmciler katıldı.

        'TÜRKİYE TURİZMDE TARİH YAZMAYA DEVAM EDECEK'

        Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, turizm sektörüne ilişkin değerlendirme yaptı. Alparslan, "Ülkemiz turizmde tarih yazdı, bundan sonra da tarih yazmaya devam edecek. Türkiye dünyada turizmde en etkili ve gözde ülkelerden birisi olmaya devam edecek. Bunu hep birlikte başaracağız" diye konuştu.

        'TÜRKİYE 4’ÜNCÜLÜĞE YÜKSELDİ'

        Antalya Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Dünya Turizm Örgütü tarafından açıklanan turizm verilerine değindiği konuşmasında, "Türkiye geçen yıl çok kuvvetli bir sezon geçirdi. Geçen hafta da Dünya Turizm Örgütü rakamları açıkladı. Dünyada en çok yolcu gelen 4'üncü ülke konumundayız. 5'incilikten 4'üncülüğe yükseldik. İtalya'yı geride bıraktık" dedi.

        ‘TÜRKİYE’DE VAHİM BİR DURUM YOK’

        Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, turizm merkezlerindeki eğlence mekanlarında adaba aykırı davranışların paylaşıldığı videolara ilişkin de değerlendirme yaptı. Zoroğlu, şöyle konuştu:

        "Hayasız hareketler konusuna değinmem gerekiyor. Biz geçen hafta Muğla'da, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında toplantı yaptık. Antalya sunumunu da ben gerçekleştirdim. Çok şükür Antalya'da çok vahim bir durum yok. Bakarsanız Türkiye'de de çok vahim bir durum yok. Yayınlanan 27 video var. Bize brifing verildi. Yayınlanan 27 videodan 5'i güncel. Diğer videolar 2020, 2021'den kalma. Yeni videolar içerisinde problemli alanlar Marmaris'te. Alanya'da 'Barlar Sokağı' adını verdiğimiz yerde 1 sorun var. Manavgat'ta da 1 münferit olay var. Ama hep söylediğimiz bir şey var; ne Türkiye turizmi ne de Antalya turizmi bu görüntülerle bağdaştıracağımız şey değil."

        MANAVGAT TÜRKİYE'YEN TURİSTİN YÜZDE 10'UNU AĞIRLIYOR

        Toplantıda konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, "Manavgat, 420'yi aşkın konaklama tesisi ve 200 binden fazla yatak kapasitesiyle Antalya'nın turizm hacminin yaklaşık yüzde 35'ini oluşturmaktadır. Yılda yaklaşık 5 milyon yabancı turist ağırlamakta ve bu sayı Türkiye geneli yabancı turist sayısının yüzde 10'una tekabül etmektedir. Bunun yanında 80 bin kişiye doğrudan, 100 bin kişiye ise dolaylı olarak istihdam sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

        MASTOB Başkanı Ahmet Özden de sınır komşularında yaşanan savaşlar sebebiyle turizm sektöründe daha çok birlik ve beraberliğin sağlanması gerektiğini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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