'Halı, balkon ve araba yıkama yasaklasın' önerisi

ANTALYA'da su krizi ve tasarruf kültürünün konuşulduğu etkinlikte Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ayşe Muhammetoğlu, "Halı, balkon, araba yıkamak, bahçe sulamak ya bunlar olmaması gereken uygulamalar artık. Bunları hayatımızdan çıkarmak zorundayız" dedi. Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt da bu uygulamaların yasaklanması gerektiğini söyledi.

Kentte, Akdeniz Üniversitesi (AÜ), Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ve Antalya Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen YÖK Bilim Kafe etkinliğinin konusu, 'Su Krizi ve Tasarruf Kültürü' oldu. Etkinliğe, AÜ Rektör Yardımcısı Şükrü Özen, Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, ASAT Genel Müdür Yardımcısı Necdet Erol ve muhtarlar katıldı. Etkinlikte, AÜ Çevre Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Güray Doğan'ın moderatörlüğünde Çevre Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Ayşe Muhammetoğlu, Avrupa Birliği (AB) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından desteklenen 'İklim Değişikliği ile Mücadele için Kentsel Su Dağıtım Sistemlerinin Verimliliği ve Güvenilirliğinin Geliştirilmesi' başlıklı proje kapsamındaki çalışmaların sonuçlarını paylaştı.

Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, günümüzün en önemli sorunlarından birinin su kaynakları, içme ve sulama suyu olduğunu belirterek, "Hem kaynaklarımızın korunması hem de su tasarrufunu nasıl sağlarız? Sonsuz, bitmeyen, tükenmeyen bir kaynağa sahip değiliz. Umarım bu bilinçlenme kültürü toplumun her kesimine yayılır ve suyun ne kadar değerli olduğunu anlarız. Hani 'zeytinyağı gibi' diyoruz ya, içtiğimiz sular zeytinyağından daha kıymetli bir sürece giriyor. O nedenle suyumuz için ortaklaşa ne yapabiliriz? Hepimizin ortak sorumluluğu" ifadelerini kullandı.

HER ABONE 1 METREKÜP SU TASARRUF ETSE

ASAT Genel Müdür Yardımcısı Necdet Erol, ASAT olarak 2,7 milyon Antalyalı ve 27 milyon dünya vatandaşına hizmet verdiklerini belirterek, "Maalesef yüzde 98 suyumuzu yer altı kaynaklarından sağlıyoruz. Bu da maliyet olarak karşımıza çıkmakta. Şehrimizde içme suyu kaynaklarımız şu an için 264 noktadan laboratuvar sonuçları alınmakta ve her yerde suyumuz içilebilir niteliktedir. 1 milyon 550 bin abonemiz var. Biz suyu hoyratça kullanmaya devam edersek maalesef iklim değişikliği ve kuraklık neticesinde yarın sorunlarla karşılaşacağız. 1 milyon 550 bin aboneden her biri 1 metreküp tasarruf etse 1 milyon 550 bin ton su tasarruf ederiz" dedi. Necdet Erol, ASAT Eğitim Şube Müdürlüğü ekiplerinin su tasarrufu konusunda 913 mahallede çocuklara yönelik eğitimlerini tamamladığını anlattı. Erol ayrıca kentteki suyun yüzde 70'inin tarımsal sulamada kullanıldığını ve vahşi sulamadan vazgeçilmediğini ifade ederek, "Tarımsal sulamada suyumuzu kullanmayalım. İçme suyudur bu, ona göre sahip çıkalım" diye konuştu.

'2100'E KADAR TÜRKİYE'DE SICAKLIK 6 DERECE YÜKSELECEK'

Türkiye'de iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerini anlatan Prof. Dr. Ayşe Muhammetoğlu ise iklim değişikliğinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere üniversitelerin de gündeminde olduğu ve bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıldığını söyledi. Prof. Dr. Muhammetoğlu, "Türkiye'yi iklim değişikliği açısından ne bekliyor? Genellikle 2100 yılının sonuna kadar çeşitli projeksiyonlar yapılıyor. 6 dereceye varan sıcaklık artışları bekleniyor. Yani 100 yılın sonuna kadar peyderpey bu olacak. Türkiye ortalaması için bahsediyorum. Yağışlar azalacak. Maalesef kuraklık yaşıyoruz, içindeyiz. Ardışık kurak gün sayısı artıyor" ifadelerini kullandı.