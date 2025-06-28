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        Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahile akın etti

        ANTALYA'da termometreler 39 dereceyi gösterirken hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 16:48 Güncelleme: 28.06.2025 - 16:55
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        Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahile akın etti
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        ANTALYA'da termometreler 39 dereceyi gösterirken hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aştı. Kentte bunaltıcı hava etkili olurken, yerli ve yabancı turistler serinlemek için gölge alanları ve Konyaaltı Sahili'ni tercih etti. Sıcaktan bunalan sokak hayvanları ise bina diplerine sığındı, ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, kentte gün içerisinde en yüksek sıcaklık 39 derece olarak ölçüldü. Yüzde 60'ı bulan nem oranıyla birlikte öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı kentte yaşayanlar ve tatilciler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Kimileri denize girerek serinlemeyi tercih ederken kimleri ise gölgelik alanlarda vakit geçirdi. Sahile gelenlerden bazıları sıcak havaya rağmen voleybol oynarken, bazıları ise ağaç gölgelerinde yere uzanarak sıcaktan korunmaya çalıştı. Sıcak hava nedeniyle güneşli alanlar ve sokaklar boş kaldı. Etkisini gösteren yüksek sıcaklıklardan sokak hayvanları da olumsuz etkilendi. Hayvanlar bina dipleri, duvar kenarları gibi gölge alanlara sığınarak serinlemeye çalıştı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi hesabında yaptığı açıklamada mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların pazar gününden itibaren azalacağı aktarıldı. Açıklamada, "Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren yağışla birlikte azalacağı, kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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