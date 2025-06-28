Antalya'da orman yangını (2)

Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Turunçova Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Yangın bölgesine sevk edilen 6 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, 16 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda ekiple alevlerin kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor.

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