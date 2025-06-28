Antalya'da orman yangını (3)
KAYMAKAMÇELİK: YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDAAntalya'nın Finike ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
KAYMAKAMÇELİK: YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA
Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirterek, "İlçemizde Delicedere mevkiinde ormanlık alanda elektrik dinamosundan kaynaklı çıktığı tespit edilen yangına müdahale edilmiş, yangın büyük ölçüde kontrol altına alınarak, çalışmalara devam edilmektedir" dedi.
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