Kum zambakları çıkmaya başladı; koparmanın cezası 387 bin 141 lira

ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki sahillerde doğal olarak yetişen ve nesli tehlike altında olan kum zambakları ortaya çıkmaya başladı. Demir kafesle çevrilen kum zambaklarını koparıp, zarar verene 387 bin 141 lira ceza uygulanıyor.

Alanya sahillerindeki kumluk alanlarda yetişen ve Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli tehlike altında olan kum zambakları büyümeye başladı. Bitki soğanlarının yurt dışına çıkarılması yasak olan kum zambaklarını koparan, zarar verenlere 387 bin 141 lira ceza uygulanıyor. Yaz aylarında açan kum zambaklarının korunması için yerel yönetim, ilgili kurumlar ve çevre gönüllüleri çalışma başlattı. Kum zambaklarının çevresi demir kafesle kapatılarak, bilgilendirme yazısı asıldı.

'KOKLAYAN O KOKUYU UNUTMAZ'

Bitkinin zarar görmemesi için çalışmalar yapan çevre gönüllülerinden Güldane Şahin, "Kum zambaklarımız genelde haziran, temmuz, ağustos, eylül aylarında açar. Kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılır. Çok güzel görünümlüdür. Kızgın kumlar içinden beyaz çiçek açar ve koklayan o kokuyu unutamaz. Kökünden sökerek çekmenin veya kaçırmanın cezası 387 bin 141 lira" dedi.