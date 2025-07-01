Otelcilere malzeme temini için verilen süre uzatıldı

CUMHURABŞAKANLIĞI kararnamesi ile 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle; mevcut binalara malzeme temini için verilen süre, 31 Aralık 2025'e kadar uzatıldı. Kararla birlikte yangına dayanıklı kapıda tedarik sıkıntısı yaşayınca süre uzatımı talep eden otelciler rahatladı.

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını sonrasında Türkiye genelinde tüm otellerde başlatılan 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik' kapsamında denetimler yapıldı. Yönetmeliğe göre otel, motel, pansiyon ve misafirhanelerin oda giriş kapıları, koridor kapıları ve şaft kapılarının yangına dayanıklı olmasına yönelik denetimlerde bazı otellerin ruhsatı askıya alındı. Türkiye'de en çok otelin bulunduğu Antalya'da otelciler, yangına dayanıklı kapıda tedarik sıkıntısı yaşayınca süre uzatımı talep etti. Özellikle Kaleiçi gibi tarihi bölgelerdeki tescilli binalarda kapıların Koruma Kurulu'na sunulacak ve onaylanacak projeler doğrultusunda değiştirilmesi koşulu gibi nedenler öne süren sektör temsilcilerini rahatlatan karar çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile mevcut binalara malzeme temini için verilen süre, 31 Aralık 2025'e kadar uzatıldı.