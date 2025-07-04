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        Yarım asırlık saat ustası: 200'den fazla çırak yetiştirdim, şimdi bulamıyorum

        ANTALYA'da saat tamircisi Üsame Çolak (65), yarım asrı aşkın süredir sürdürdüğü mesleğinde 200'ün üzerinde çırak yetiştirdiğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 09:31 Güncelleme: 04.07.2025 - 09:35
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        Yarım asırlık saat ustası: 200'den fazla çırak yetiştirdim, şimdi bulamıyorum
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        ANTALYA'da saat tamircisi Üsame Çolak (65), yarım asrı aşkın süredir sürdürdüğü mesleğinde 200'ün üzerinde çırak yetiştirdiğini söyledi. Şimdi çırak bulmakta zorlandığını anlatan Üsame Çolak, "Eskiden sabah erkenden çırak olmak için kapımıza dayanırlardı. Şimdi anne babalar, çocuklarını masa başı işler için yönlendiriyor" dedi.

        Ortaokul birinci sınıftan ayrılarak babasının yanında çıraklığa başlayan Üsame Çolak, 1973 yılında İsmetpaşa Caddesi'ndeki Tunca Çarşısı'nda saatçiliğe adım attı. 1988 yılına kadar kalfa olarak babasının yanında çalıştıktan sonra dükkanı devralan Çolak, o tarihten itibaren hem saat satışında hem de tamirinde faaliyet gösterdi. Mesleğinde çok sayıda çırağa ustalık yaptığını belirten Çolak, "Yanımda çalışıp ayrılan 200'ün üzerinde çırak olmuştur. Bugün Antalya'nın çeşitli yerlerinde çalışan birçok usta yanımda çıraklık yaptı. Çoğu en azından bir dönem yanıma uğramıştır" dedi.

        DEDEDEN TORUNA KALAN MEKANİK SAATLER

        İşinde en çok düşürülmüş ve suya sokulmuş saatlerle karşılaştığını belirten Üsame Çolak, dijital saatlerin ömrünün kısa olduğunu, mekanik saatlerin ise yıllara meydan okuduğunu söyledi. Çolak, "Bana 100 yıllık saatler getirip, tamir ettiriyorlar. Çoğu kişinin elindeki saatler babalarından, dedelerinden yadigar. Saat bir maneviyat meselesidir" diye konuştu.

        İşini severek ve özenle yaptığını aktaran Çolak, "Bir gün arkadaşım bir saat getirdi. Servise göndermiş, 6 ayda yapamamışlar. Baktım, 'Yarım saat sonra gel al' dedim. Şaşırdı. Geldiğinde saat hazırdı. Tecrübe işte bu, mesleği severek yaparsan başarırsın" dedi.

        'GENÇLER AYAKTA DURABİLECEK MESLEK ÖĞRENMELİ'

        Çolak, "Bu iş hem ustalık hem sanat. Tezgahtarlık ayrı, zanaatkarlık ayrı, ustalık bambaşka bir seviye. Biz işin her alanını öğrendik. Severek yaptığın işte ustalaşırsın" diye konuştu. Günümüzde çırak bulmakta zorlandığını söyleyen Çolak, "Eskiden sabah erkenden çırak olmak için kapımıza dayanırlardı. Şimdi anne babalar, çocuklarını masa başı işler için yönlendiriyor. Ama bu işler de ayakta kalmak için bir fırsattır. Anne babalara sesleniyorum; herkesin çocuğu masa başı iş yapacak diye bir şey yok, ayakta durabilecek bir meslek öğretsinler çocuklarına. Saat ustalığı gibi işler yok olmamalı" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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