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        Manavgat Belediyesi'ne 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonu; Başkan Kara gözaltına alındı (4)

        BAŞKANYARDIMCILARI DA GÖZALTINDAAntalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet, haksız kazanç edinme, irtikap ve zimmet operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı CHP'li Niyazi Nefi Kara ve belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 18:38 Güncelleme: 04.07.2025 - 18:40
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        Manavgat Belediyesi'ne 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonu; Başkan Kara gözaltına alındı (4)
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        BAŞKANYARDIMCILARI DA GÖZALTINDA

        Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet, haksız kazanç edinme, irtikap ve zimmet operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı CHP'li Niyazi Nefi Kara ve belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Engin Tüter ve Gülsüm Özer, Başkan Kara'nın yeğeni ve Özel Kalem Müdürü B.Ş., İmar ve Şehircilik Müdürü M.A., Başkan Danışmanı M.T.'nin de olduğu öğrenildi.

        SORUŞTURMA 4 AY ÖNCE BAŞLADI

        Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine 4 ay önce soruşturma başlattığı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bu kapsamında şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdiği, bugün saat 14.40'ta seri numaraları alınmış paranın teslim edilmesinin ardından operasyonun gerçekleştirildiği kaydedildi. Soruşturmanın temelinde imar işleri ile park ve bahçeler müdürlüğündeki doğrudan alımların olduğu belirtildi.

        RÜŞVETİ ALIRKEN KAYDEDİLDİ

        Diğer yandan, şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, baklava kutusu içerisinde 110 bin avro rüşveti C.C.'den aldığı anların görüntüsü de ortaya çıktı. Tüter'in "Ne kadar var orada" diye sormasının ardından C.C.'nin "Şeyin içinde 110 bin avro var" dediği, sehpanın yanındaki çantayı kontrol eden Tüter'in ise "Tamam. Sen bir yere bir şey konuşma" sözleri görüntüye yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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