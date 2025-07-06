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        Hayvan parkından kaçan aslan öldürüldü, saldırdığı kişi yaralandı (3)

        'SAĞYAKALANMASI MÜMKÜN OLMADI'Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvan parkındaki kafesinden kaçtıktan sonra saldırdığı Süleyman Kır'ı yaralayan aslanın vurularak öldürülmesine ilişkin Antalya Valiliği'nden açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 14:28 Güncelleme: 06.07.2025 - 14:30
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        Hayvan parkından kaçan aslan öldürüldü, saldırdığı kişi yaralandı (3)
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        'SAĞYAKALANMASI MÜMKÜN OLMADI'

        Antalya’nın Manavgat ilçesinde hayvan parkındaki kafesinden kaçtıktan sonra saldırdığı Süleyman Kır'ı yaralayan aslanın vurularak öldürülmesine ilişkin Antalya Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

        "Manavgat ilçemiz Ilıca Mahallesi’nde bulunan Land Of Lions Aslan Diyarı Hayvanat Bahçesinden 6 Temmuz Pazar Günü saat 03.21 sıralarında bir adet aslan kaçmıştır. Kaçan aslan tarlada bekçilik yapan bir vatandaşımıza saldırmış ve şahıs hafif şekilde yaralanmıştır. Söz konusu aslanın en son D-400 kara yolu üzerinde görülerek ormanlık alana yöneldiğinin tespit edilmesi üzerine, kaçan aslanın Hayvanat Bahçesi, Milli Parklar Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerince koordineli bir şekilde etrafı çevrilmiş, çevre ve insanlar için tehlike arz etmesi nedeniyle kaçan aslanın sağ yakalanması mümkün olmamış olup vurularak itlaf edilmiştir. Olayla ilgili Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre adli işlem ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Hayvanat Bahçelerinin ve Doğal Yaşam Parklarının Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında soruşturma başlatılmıştır."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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