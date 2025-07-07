Rektör Özkan: Aslanın pençeleri biraz daha yukarı gelse hastamız gözünü kaybedebilirdi (3)
ASLANINKAÇMA ANI KAMERADAAntalya'nın Manavgat ilçesindeki hayvan parkından kaçtıktan sonra saldırdığı Süleyman Kır'ı yaralayan aslanın kafesten kaçma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
ASLANINKAÇMA ANI KAMERADA
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki hayvan parkından kaçtıktan sonra saldırdığı Süleyman Kır'ı yaralayan aslanın kafesten kaçma anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; aslanın kafesten çıktıktan sonra bir süre çevrede dolandığı ardından uzaklaştığı görüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.