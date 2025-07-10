Jennifer Lopez doğum gününü Antalya'da kutlayacak, mağara odada kalacak (2)

Dünyaca ünlü sanatçı Jennifer Lopez, Antalya konseri öncesinde sosyal medya hesabından video paylaştı. Hayranlarına seslenen ABD'li pop yıldızı, doğum gününden 1 gün önce 23 Temmuz'da Antalya'da konser vereceği için heyecanlı olduğunu belirtti.

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