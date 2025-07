Jennifer Lopez doğum gününü Antalya'da kutlayacak, mağara odada kalacak (2)

HAYRANLARINASESLENDİ

Dünyaca ünlü sanatçı Jennifer Lopez, Antalya konseri öncesinde sosyal medya hesabından video paylaştı. Hayranlarına seslenen ABD'li pop yıldızı, doğum gününden 1 gün önce 23 Temmuz'da Antalya'da konser vereceği için heyecanlı olduğunu belirtti.

Jennifer Lopez, 'Up All Night Live in 2025' turnesi kapsamında Antalya konseri sonrasında da 5 Ağustos'ta İstanbul'da konser verecek.