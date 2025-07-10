Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Manavgat'ta başkan vekili seçiminde istifa denklemi

        MANAVGAT Belediyesi'nde Başkan Niyazi Nefi Kara ve CHP'li 7 meclis üyesinin tutuklanması sonrası meclisteki çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 13:36 Güncelleme: 10.07.2025 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manavgat'ta başkan vekili seçiminde istifa denklemi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MANAVGAT Belediyesi'nde Başkan Niyazi Nefi Kara ve CHP'li 7 meclis üyesinin tutuklanması sonrası meclisteki çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti. Cumhur İttifakı'nın 16 olan üye sayısına karşın CHP'li üye sayısı 21'den 14'e düştü. Bunun üzerine, tutuklu üyelerden 5’i istifa etti. İlçe seçim kurulan sunulan 2 kişinin istifası kabul edilince CHP'li 2 üye yedekten meclis üyesi oldu. Durum eşitlenirken bir gün sonra tutuklu diğer 3 meclis üyesinin istifası İlçe Seçim Kurulu'na sunuldu. Kurul bu 3 üyenin istifasını pazartesi gününe kadar onaylamazsa, yeni başkan vekili eşitlik olduğu için kura ile belirlenecek. İstifalar onaylanırsa CHP’nin meclis üyesi 19, Cumhur İttifakı’nın ise 16 olacak.

        31 Mart 2024 yerel seçiminde Manavgat Belediyesi'ni CHP'nin adayı Niyazi Nefi Kara kazandı. Belediye meclisi dağılımı ise CHP 21, Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerden AK Parti 10 ve MHP 6 üyeye sahip oldu. Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'İcbar suretiyle irtikap, rüşvet almak ve zimmet' suçlamaları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve CHP'li 7 belediye meclis üyesinin tutuklanması sonrasında belediye meclisinde dengeler değişti.

        ÇOĞUNLUK CUMHUR İTTİFAKI'NA GEÇTİ

        Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile birlikte baklava kutusunda 110 bin avro ile suçüstü yakalanan Belediye Başkan Yardımcısı da olan meclis üyesi Mehmet Engin Tüter, Başkan Yardımcısı ve meclis üyesi Gülsüm Özer ile meclis üyeleri Mehmet Çevik, Seval Öz Özgenç, Mehmet Tosak, Osman Coşar ve Mehmet Burak Çeker tutuklandı. CHP'den Başkan Kara ve 7 meclis üyesinin tutuklanması sonrasında CHP'nin meclisteki üye sayısı 14'e düştü. Bu haliyle Cumhur İttifakı 16 üyeyle üstünlüğü elde etti.

        BAŞKAN YARDIMCILARI KABUL ETMEDİ

        Mecliste çoğunluğun Cumhur İttifakı'na geçmesi sonrası CHP yönetimi tutuklu meclis üyelerinin istifasını istedi. Bu doğrultuda tutuklanan üyeler Mehmet Tosak ve Mehmet Burak Çeker 7 Temmuz günü istifa etti. İlçe Seçim Kurulu, 8 Temmuz Salı günü iki istifayı onayladı ve yerlerine CHP'li yedek meclis üyeleri geldi. Meclis dağılımı CHP 16, Cumhur İttifakı 16 olarak eşitlendi. Aynı gün tutuklu meclis üyeleri Osman Coşar, Seval Öz Özgenç ve Mehmet Çevik'in istifaları da İlçe Seçim Kurulu'na gönderildi. Başkan yardımcılığı da yapan iki meclis üyesi Mehmet Engin Tüter ve Gülsüm Özer ise istifayı kabul etmedi.

        İL BAŞKANI KAMACI: YASAL HAKKIMIZ

        CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, 2 üyenin istifasının onaylandığını, diğer 3 üyenin istifasının onayını beklediklerini söyledi. Kamacı, “Diğer arkadaşlarımızın istifalarının da onaylanmasını bekliyoruz. Bu yasal hakkımız" dedi. Kamacı, istifasını vermeyen iki başkan yardımcısıyla ilgili yorum yapmadı.

        SEÇİM GÜNÜ 14 TEMMUZ PAZARTESİ

        İçişleri Bakanlığı'nın Başkan Niyazi Nefi Kara'yı görevden uzaklaştırma kararı sonrasında Antalya Valiliği, Manavgat Belediyesi'nde yeni başkan vekili seçiminin 14 Temmuz Pazartesi günü yapılmasını kararlaştırdı.

        CHP'li yetkililer, bu tarihe kadar 3 üyenin istifa başvurusu sonuçlandırılmadığı takdirde başkan vekilliği seçimi için şu anki durumun CHP 16, Cumhur İttifakı 16 şeklinde olduğunu ve iki tarafın da eşit oy alması halinde başkan vekili seçiminin kura çekimine kalacağını dile getirdi. CHP'nin başkan vekili adayının ise Avukat Mehmet Çiçek olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması
        MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması
        İkinci vaka iddiası! Kasklı saldırgana bir operasyon daha!
        İkinci vaka iddiası! Kasklı saldırgana bir operasyon daha!
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Gurbetçinin sır ölümü! Molada kayboldu, ormanda bulundu
        Gurbetçinin sır ölümü! Molada kayboldu, ormanda bulundu
        İşte Galatasaray'ın kaleci adayları!
        İşte Galatasaray'ın kaleci adayları!
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        4 milyon emekli zamlı aylık alacak
        4 milyon emekli zamlı aylık alacak
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        ABD'den gemiyle getirilen aracıyla kaza yaptı!
        ABD'den gemiyle getirilen aracıyla kaza yaptı!
        Aile hekimliğinde yeni düzenleme! Süre uzatıldı
        Aile hekimliğinde yeni düzenleme! Süre uzatıldı
        Nvidia, 4 trilyon dolarlık değerlemeyle tarihe geçti
        Nvidia, 4 trilyon dolarlık değerlemeyle tarihe geçti
        Kaptan yolda fark etti! Gemiye gizlice girip saklandılar!
        Kaptan yolda fark etti! Gemiye gizlice girip saklandılar!
        Tartıştığı kişiyi ezdi! 4 gözaltı
        Tartıştığı kişiyi ezdi! 4 gözaltı
        Şile Belediye Başkanı gözaltında
        Şile Belediye Başkanı gözaltında
        "Adil bir sistem istiyoruz"
        "Adil bir sistem istiyoruz"
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi

        Benzer Haberler

        Alanya'da otelde fenalaşan turist kaldırıldığı hastanede öldü
        Alanya'da otelde fenalaşan turist kaldırıldığı hastanede öldü
        'Marjinal' organ nakilleri için perfüzyon cihazı
        'Marjinal' organ nakilleri için perfüzyon cihazı
        EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'da sürüyor
        EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'da sürüyor
        Antalya'da narkotik suçlarla mücadele sürüyor
        Antalya'da narkotik suçlarla mücadele sürüyor
        Serik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Serik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        ASKON'dan "Zor Zamanlarda Yönetim ve Liderlik Sanatı" buluşması
        ASKON'dan "Zor Zamanlarda Yönetim ve Liderlik Sanatı" buluşması