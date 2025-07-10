Manavgat'ta başkan vekili seçiminde istifa denklemi

MANAVGAT Belediyesi'nde Başkan Niyazi Nefi Kara ve CHP'li 7 meclis üyesinin tutuklanması sonrası meclisteki çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti. Cumhur İttifakı'nın 16 olan üye sayısına karşın CHP'li üye sayısı 21'den 14'e düştü. Bunun üzerine, tutuklu üyelerden 5’i istifa etti. İlçe seçim kurulan sunulan 2 kişinin istifası kabul edilince CHP'li 2 üye yedekten meclis üyesi oldu. Durum eşitlenirken bir gün sonra tutuklu diğer 3 meclis üyesinin istifası İlçe Seçim Kurulu'na sunuldu. Kurul bu 3 üyenin istifasını pazartesi gününe kadar onaylamazsa, yeni başkan vekili eşitlik olduğu için kura ile belirlenecek. İstifalar onaylanırsa CHP’nin meclis üyesi 19, Cumhur İttifakı’nın ise 16 olacak.

31 Mart 2024 yerel seçiminde Manavgat Belediyesi'ni CHP'nin adayı Niyazi Nefi Kara kazandı. Belediye meclisi dağılımı ise CHP 21, Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerden AK Parti 10 ve MHP 6 üyeye sahip oldu. Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'İcbar suretiyle irtikap, rüşvet almak ve zimmet' suçlamaları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve CHP'li 7 belediye meclis üyesinin tutuklanması sonrasında belediye meclisinde dengeler değişti.

ÇOĞUNLUK CUMHUR İTTİFAKI'NA GEÇTİ Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile birlikte baklava kutusunda 110 bin avro ile suçüstü yakalanan Belediye Başkan Yardımcısı da olan meclis üyesi Mehmet Engin Tüter, Başkan Yardımcısı ve meclis üyesi Gülsüm Özer ile meclis üyeleri Mehmet Çevik, Seval Öz Özgenç, Mehmet Tosak, Osman Coşar ve Mehmet Burak Çeker tutuklandı. CHP'den Başkan Kara ve 7 meclis üyesinin tutuklanması sonrasında CHP'nin meclisteki üye sayısı 14'e düştü. Bu haliyle Cumhur İttifakı 16 üyeyle üstünlüğü elde etti. BAŞKAN YARDIMCILARI KABUL ETMEDİ Mecliste çoğunluğun Cumhur İttifakı'na geçmesi sonrası CHP yönetimi tutuklu meclis üyelerinin istifasını istedi. Bu doğrultuda tutuklanan üyeler Mehmet Tosak ve Mehmet Burak Çeker 7 Temmuz günü istifa etti. İlçe Seçim Kurulu, 8 Temmuz Salı günü iki istifayı onayladı ve yerlerine CHP'li yedek meclis üyeleri geldi. Meclis dağılımı CHP 16, Cumhur İttifakı 16 olarak eşitlendi. Aynı gün tutuklu meclis üyeleri Osman Coşar, Seval Öz Özgenç ve Mehmet Çevik'in istifaları da İlçe Seçim Kurulu'na gönderildi. Başkan yardımcılığı da yapan iki meclis üyesi Mehmet Engin Tüter ve Gülsüm Özer ise istifayı kabul etmedi.