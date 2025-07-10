POS tefeciliği operasyonunun detayları ortaya çıktı
İstanbul Fatih'te şirketler üzerinden POS cihazlarıyla ardışık çekimlerle tefecilik yaptıkları ve suç gelirlerini akladıkları öne sürülen aralarında üst düzey bankacıların da bulunduğu 62 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin sorguları sürerken operasyonla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Olayda kullanılan POS cihazlarının ve şüpheli bankacıların Denizbank ve Şekerbank ile Ozan Elektronik Para A.Ş. ile bağlantılı olduğu belirlendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray ve Laleli'de bazı şüphelileri takibe aldı.
Tespitlere göre bir işletme çatısı altında bulunan şüpheliler, tekstil, kuyumculuk, kargoculuk, araç alış-satışı sektörlerinde faaliyet gösteren şirket ve bu şirketlere ait POS cihazları vasıtasıyla POS tefeciliği yapıyordu.
YABANCI MENŞEİLİ KARTLARLA VURGUN
Farklı yabancı menşeili kartlarla yaklaşık birer dakika arayla aynı POS cihazından aynı tutarlı ardışık işlem yapan şüpheliler, ticari faaliyetleriyle örtüşmeyecek şekilde bu işlemleri genelde saat 22.00 ile 08.00 arasında yapıyordu.
SUÇ GELİRLERİYLE EŞLERE LÜKS HEDİYELER
Şüphelilerin bu yöntemleri kullanarak elde ettikleri gelirleri akladıkları belirtildi. Yine suçtan elde ettikleri gelirlerle eşleri ve akrabalarına arabalar ve mülkler aldıkları belirlendi. Sahte çakarlı lüks araçlarla sosyal medyada paylaşım yapan şüphelilerin lüks bir yaşam sürdüğü de tespit edildi.
600 BİN ÇEKİM, 50 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ
Teknik ve fiziki takibin ardından MASAK ve BDDK da devreye girdi. İki kurumun yaptığı çalışmalarda şüphelilerin şirketlerindeki POS cihazları üzerinden ticari faaliyetleriyle bağlantılı olmadığı düşünülen yaklaşık 600 bin çekim yapıldığı belirlendi. Bu yöntemle ulaşılan işlem hacmi ise 50 milyar lirayı bulmuştu.
ŞÜPHELİLER ARASINDA ÜST DÜZEY BANKACILAR DA VAR
Elde edilen delillerin ardından harekete geçen polis ekiplerinin yaptığı operasyonda POS cihazlarının temin edilmesi işlemlerine aracılık ettiği düşünülen üst düzey banka görevlilerinin de bulunduğu 62 şüpheli gözaltına alındı. Olayda kullanılan POS cihazlarının ve şüpheli bankacıların Denizbank ve Şekerbank ile Ozan Elektronik Para A.Ş. ile bağlantılı olduğu belirlendi.
Şüphelilere ait toplam değeri 1 milyar lira olan 10 şirket, 47 araç, 57 arsa ve tarla, 24 daire ve 3 dükkana el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.