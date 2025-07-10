POS tefeciliği operasyonunun detayları ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray ve Laleli'de bazı şüphelileri takibe aldı.

Tespitlere göre bir işletme çatısı altında bulunan şüpheliler, tekstil, kuyumculuk, kargoculuk, araç alış-satışı sektörlerinde faaliyet gösteren şirket ve bu şirketlere ait POS cihazları vasıtasıyla POS tefeciliği yapıyordu.

YABANCI MENŞEİLİ KARTLARLA VURGUN

Farklı yabancı menşeili kartlarla yaklaşık birer dakika arayla aynı POS cihazından aynı tutarlı ardışık işlem yapan şüpheliler, ticari faaliyetleriyle örtüşmeyecek şekilde bu işlemleri genelde saat 22.00 ile 08.00 arasında yapıyordu.

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SUÇ GELİRLERİYLE EŞLERE LÜKS HEDİYELER

Şüphelilerin bu yöntemleri kullanarak elde ettikleri gelirleri akladıkları belirtildi. Yine suçtan elde ettikleri gelirlerle eşleri ve akrabalarına arabalar ve mülkler aldıkları belirlendi. Sahte çakarlı lüks araçlarla sosyal medyada paylaşım yapan şüphelilerin lüks bir yaşam sürdüğü de tespit edildi.

600 BİN ÇEKİM, 50 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Teknik ve fiziki takibin ardından MASAK ve BDDK da devreye girdi. İki kurumun yaptığı çalışmalarda şüphelilerin şirketlerindeki POS cihazları üzerinden ticari faaliyetleriyle bağlantılı olmadığı düşünülen yaklaşık 600 bin çekim yapıldığı belirlendi. Bu yöntemle ulaşılan işlem hacmi ise 50 milyar lirayı bulmuştu.