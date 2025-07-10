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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı - İş-Yaşam Haberleri

        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı

        Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünler listesine yeni eklemelerde bulundu. Dünyaca ünlü Zara Home ve D&P'nin oda kokuları, Mr Dıy markasının oyuncağı ve bir çocuk markasının sweatshirt'ü hakkında toplatma kararı alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 10:04 Güncelleme: 10.07.2025 - 10:04
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        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
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        Ticaret Bakanlığı denetimler sonucunda iki markanın oda kokusu ve evcil hayvanları ilgilendiren ürünlerin yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi.

        Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) yer alan bilgiye göre, ünlü marka Zara Home'un oda kokusu olan "Vetiver Melon Hava Aromotize Edici", D&P markasının 100 Ml Sandal Ağacı Oda Parfümü, Mr Dıy Hamburger Şekilli Evcil Hayvan Oyuncağı ve Angelos markasının Yeşil Kapüşonlu Sweat'in piyasaya arzının yasaklanması ve toplatma kararı alındı.

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