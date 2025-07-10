Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı denetimler sonucunda iki markanın oda kokusu ve evcil hayvanları ilgilendiren ürünlerin yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) yer alan bilgiye göre, ünlü marka Zara Home'un oda kokusu olan "Vetiver Melon Hava Aromotize Edici", D&P markasının 100 Ml Sandal Ağacı Oda Parfümü, Mr Dıy Hamburger Şekilli Evcil Hayvan Oyuncağı ve Angelos markasının Yeşil Kapüşonlu Sweat'in piyasaya arzının yasaklanması ve toplatma kararı alındı.