Antalya'da 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından, çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi. Baba Mustafa Kemal Durmuş ile yakınları, cenazeyi alırken üzüntü yaşadı.

Gündoğdu Mahallesi'nde bir butik otelde ailesiyle tatil yapan 6 yaşındaki Egemen Durmuş, yetişkin yüzme havuzunda hareketsiz kaldı. Durumu fark edilerek havuzdan çıkarılan çocuk, kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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