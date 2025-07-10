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        Antalya'da 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 yaşındaki çocuk, butik otelin yüzme havuzunda boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 14:09 Güncelleme: 10.07.2025 - 14:14
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        Antalya'da 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 yaşındaki çocuk, butik otelin yüzme havuzunda boğuldu.

        Gündoğdu Mahallesi'nde bir butik otelde ailesiyle tatil yapan 6 yaşındaki Egemen Durmuş, yetişkin yüzme havuzunda hareketsiz kaldı. Durumu fark edilerek havuzdan çıkarılan çocuk, kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından, çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi. Baba Mustafa Kemal Durmuş ile yakınları, cenazeyi alırken üzüntü yaşadı.

        Öte yandan işletme sahibi M.B.B. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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