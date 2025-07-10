Portekiz'den flaş iddia: Beşiktaş'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Orkun Kökçü hakkında siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir iddia daha geldi. Portekiz basını, milli yıldızın Beşiktaş ile sözleşme imzalamaya çok yakın olduğunu ve siyah-beyazlılarda 10 numaralı formayı giyeceğini yazdı.
Beşiktaş'ın Orkun Kökçü transferiyle ilgili Portekiz basınından yeni bir iddia daha geldi.
Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde önce Portekiz, ardından da Hollanda'ya giderek Orkun transferinde büyük aşama kaydetmişti.
Portekiz'in ünlü spor gazetelerinden A Bola da milli yıldızın Beşiktaş'a transferinin an meselesi olduğunu duyurdu.
Haberde; transferin mali detayları hakkında da bilgi verilirken, siyah-beyazlıların Finansal Fair Play kurallarına uymak için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye sokacağı belirtildi.
ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ
Orkun'un 25 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanacağı ve sözleşmede 5 milyon Euro'luk bir zorunlu bonus maddesi de olacağı ifade edildi. Bu durumda Beşiktaş'ın, Orkun Kökçü için kasasından toplam 30 milyon Euro çıkacak.
"10 NUMARALI FORMAYI GİYECEK, KAPTAN OLACAK"
Haberde Orkun'un Beşiktaş'taki forma numarasına ilişkin de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Başarılı ort sahanın 10 numaralı formayı sırtına geçireceği belirtildi.
Siyah-beyazlı kulübün Orkun'a takımın liderliğini teslim edeceği ve takımın yeni kaptanının da Okrun Kökçü olacağı iddia edildi.
"YILLIK 5 MİLYON KAZANACAK"
Öte yandan gazete, Orkun'un Beşiktaş'tan kazanacağı ücreti de duyurdu. Milli futbolcunun Beşiktaş ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık yaklaşık 5 milyon Euro kazanacağı vurgulandı.
Haberde ayrıca, Beşiktaş'ın Orkun Kökçü tranferine ilişkin, "Eşi benzeri görülmemiş bir yatırım, kulüp tarihinin en pahalı transferi..." ifadelerinin yer alması da dikkat çekti.