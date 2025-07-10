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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Akılalmaz saldırı! Kendisini ıslatmayı reddeden bahçıvanı dövdü! | Son dakika haberleri

        Akılalmaz saldırı! Kendisini ıslatmayı reddeden bahçıvanı dövdü!

        Bursa'da akıllara durgunluk veren bir saldırı meydana geldi. Olayda 15 yaşındaki H.A., kendisini hortumla ıslatmayı reddeden bahçıvana saldırdı. 61 yaşındaki bahçıvan Mustafa A. tedavi altına alınırken, kaçan şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 14:32 Güncelleme: 10.07.2025 - 14:33
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        Kendisini ıslatmayı reddeden bahçıvanı dövdü!
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde serinlemek isteyen H.A. (15), kendisini hortumla ıslatmayı reddeden bahçıvan Mustafa A.'yı (61) darp etti.

        DHA'nın haberine göre akılalmaz olay, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Site bahçesinde çiçek sulayan Mustafa A.'nın yanına alkollü olduğu öğrenilen Suriye uyruklu H.A. geldi.

        H.A., bahçıvan Mustafa A.'dan kendisini hortumla su sıkarak ıslatmasını istedi. Olumsuz yanıt alan H.A., Mustafa A.'yı tekme ve yumruklarla darp etti.

        Yaralanan bahçıvan, İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kaçan şüpheli yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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