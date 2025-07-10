Kapatılan hayvan pazarları ne zaman açılacak? Bakanlıktan şap hastalığı hakkında açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, son günlerde şap hastalığına ilişkin eksik, çarpıtılmış ve kamuoyunu yanıltıcı içeriklerin dolaşıma sokulduğu belirtilerek, hayvan pazarlarının hastalığın kontrolü amacıyla kapatıldığı anımsattı.

Bakanlık, "Türkiye’de şap hastalığına karşı mücadele, Bakanlığımız bünyesindeki Şap Enstitüsü Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu kurumumuz, hem hastalığın teşhisini yapmakta hem de etkin ve güncel aşı üretimini sağlamaktadır" açıklamasında bulundu.

Bugüne kadar sahaya yeni serotip olan SAT1’e karşı üretilmiş yaklaşık 6 milyon doz şap aşısı sevk edildiğini bildiren Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Aşı üretim kapasitemiz yeterlidir ve ihtiyaç duyulan tüm bölgelere hızlı şekilde ulaştırılmaktadır.

Şap Enstitüsü’nde aşı üretimi 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz şekilde devam etmektedir. 20 Temmuz’a kadar 2.6 milyon doz aşı daha üretilip sahadaki ekiplerimize gönderilecektir. Devamında aşı üretimine düzenli şekilde devam edilecek olup, tarafımızdan düzenli şekilde bilgilendirme yapılacaktır. Ülkemizde hastalık çıkan bölgelere yeterli miktarda aşı stoku mevcuttur ve sevkiyat planlı bir şekilde sürdürülmektedir.

'10.000’E YAKIN VETERİNER HEKİMİMİZ SAHADA'

Türkiye genelinde 81 il ve 922 ilçede görev yapan yaklaşık 10.000 veteriner hekimimiz, yetiştiricilerimizle omuz omuza, hayvan sağlığını koruma amacıyla saha taramaları ve aşılama faaliyetlerini büyük bir özveriyle yürütmektedir.

HAYVAN PAZARLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Sahada yürütülen çalışmalar, hem hastalıkların yayılmasını önlemek hem de hayvansal üretimi güvence altına almak adına kritik öneme sahiptir. Aşılaması yapılan bölgelerdeki kapalı olan hayvan satış yerleri, aşılamalar tamamlandıkça peyderper tekrar açılacaktır. Bunun için aşılamaların belli bir orana gelmesi gerekmektedir.

Şap hastalığı, veteriner otoritesi ve bilimsel yöntemlerle kontrol altına alınabilecek bir hastalıktır. Ülkemizin bu konudaki teknik altyapısı, uzman kadrosu ve üretim gücü yeterlidir.

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Aşılamalar etkin biçimde sürdürülmekte olup, hayvan sağlığı hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmamaktadır. Tüketicilerimizin ete ulaşmasında da şu an itibarıyla herhangi bir sorun söz konusu değildir.

İlk kez bu kapsamda bütün hayvan satış yerlerinin kapatıldığına dair yorumlar gerçek dışı olup, en son 2023 yılında aynı hastalık sebebiyle, ülke genelinde tüm hayvan hareketleri geçici olarak durdurulmuş ve hayvan pazarları topluca kapatılmıştır. Hastalığın kontrol altına alınmasının ardından tekrar açılmıştır.