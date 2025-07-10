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        Haberler Magazin Rüçhan Çamay hayatını kaybetti

        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti

        Aralarında; 'Para Para Para' ve 'Gönlüm Çok Zengin'in de olduğu birçok hit şarkıyı seslendiren ünlü şarkıcı ve sinema oyuncusu Rüçhan Çamay, hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 11:35 Güncelleme: 10.07.2025 - 11:53
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        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
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        Ünlü şarkıcı ve sinema oyuncusu Rüçhan Çamay'dan acı haber geldi. Rüçhan Çamay, 94 yaşında hayatını kaybetti.

        Rüçhan Çamay ve yönetmen - senarist eşi Turgut Demirağ
        Rüçhan Çamay ve yönetmen - senarist eşi Turgut Demirağ

        Rüçhan Çamay’ın kızı Melike Demirağ, yaptığı açıklamayla üzücü haberi; "Annem annem, hayat arkadaşım, yoldaşım. Sensiz zor gelecek" sözleriyle duyurdu.

        Melike Demirağ ve annesi Rüçhan Çamay
        Melike Demirağ ve annesi Rüçhan Çamay

        RÜÇHAN ÇAMAY HAKKINDA

        Rüçhan Çamay, 30 Mayıs 1931'de İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Mebrure Hanım (Hasekin), babası Asım Bey'dir (Çamay). Annesi ve babası o henüz bir yaşındayken ayrıldı.

        Çocukluğunda bir süre İstanbul'da yaşadıktan sonra, Ankara Radyosu'nda Türkiye'nin ilk kadın spikerlerinden biri olarak çalışan annesi tarafından Ankara'da büyütüldü. Müzik yeteneğini, müzik öğretmeni Celal İnce fark etti.

        Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın Piyano ve Şan Bölümlerinde eğitim aldı. 12 yaşında konservatuvar öğrencisi iken Ankara Radyosu Çocuk Kulübü'nde Nedim Otyam'ın yönetimindeki koroda yer aldı. Caz müziğe ilgisi öğrencilik yıllarında başladı ve Ankara Radyosu'nda caz söyledi.

        Rüçhan Çamay; 'Aşk ve Kin', 'Zorla Evlendik', Yuvamı Yıkamazsın' ve İstanbul Geceleri' adlı sinema filminde oyunculuk yapmıştı.

        Fotoğraflar: DepoPhotos, Instagram

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        #Rüçhan Çamay
        #Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
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