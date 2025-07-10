Gurbetçinin sır ölümü! Molada kayboldu, 7 saat sonra ormanda bitkin halde bulundu

Almanya'dan eşiyle birlikte Ankara’ya giderken Sakarya’da TEM Otoyolu’nda aracını durdurup tuvalet molası veren Selim Güzel (70), kayboldu. Ekiplerin çalışmasıyla 7 saat sonra bitkin halde bulunan Güzel, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre otoyol Jandarması, saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde devriye görevi sırasında, yol bakım çalışmaları nedeniyle dubalarla kapatılmış en sol şeritte park halindeki Almanya plakalı otomobili fark etti.

YAŞLI KADININ BEKLERKEN BULDULAR

Aracın yanına yaklaşan ekipler, içinde tek başına oturan E.G. (65) adlı kadınla karşılaştı. E.G., Almanya’dan Ankara’ya seyahat ettiklerini, eşinin tuvalet ihtiyacı için aracı kenara çekerek Ankara yönündeki bir dinlenme tesisine gittiğini, ancak bir saatten uzun süre geçmesine rağmen geri dönmediğini belirterek yardım talep etti.

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TESİS ÇEVRESİ, ÇALILIKLAR ARANDI, ARAÇLARIN ALTINA BAKILDI

Bunun üzerine bölgeye takviye jandarma ekipleri istendi. Jandarma ekipleri, dinlenme tesisi ve çevresi ile çalılıklar da dahil geniş bir bölgede detaylı arama yaptı, park halindeki araçların altlarına bakıldı. Bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma komandoları da çalışmalara katıldı. Gece görüşlü dron ve iz takip köpekleriyle aynı bölge defalarca tarandı. Kadının yanılma ihtimali göz önünde bulundurulup, otoyolun İstanbul yönünde de arama yapıldı. Ormanlık alana doğru genişletilen aramalar, gece boyunca devam etti.