İşte Galatasaray'ın kaleci adayları!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Sarı-kırmızılılar, Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci takviyesi yapmayı planıyor. İşte Cimbom'un kaleci adayları...
Galatasaray yönetimi, Osimhen’in durumunun netleşmesinin ardından kaleci transferine odaklanacak.
Teknik direktör Okan Buruk, 19 Temmuz’da başlayacak Avusturya kampına kadar kaleci takviyesinin yapılmasını istiyor. Sarı kırmızılıların listesinde önemli file bekçileri yer alıyor. Osimhen için İtalya’da bulunan transfer komitesi, birkaç isimle de temasta bulunacak.
TRT Spor'un haberine göre; Inter’den Yann Sommer’in Galatasaray’a gelmeyi kabul ettiği öğrenildi. Tecrübeli eldivenin sarı kırmızılılardan yıllık 8 milyon euro garanti ücret ve 2 yıllık kontrat istediği belirtildi.
Galatasaray’ın şartlarını sorduğu Mike Svilar, Roma ile, Mike Maignan ise Milan ile sözleşme uzatma konusunda uzlaştı.
Sarı kırmızılı yöneticilerin İtalya’daki görüşmelerin ardından İngiltere’ye geçmesi bekleniyor. Londra’da gerçekleşecek temaslarda Chelsea’den Petrovic listenin üst sıralarında olacak. İngiliz devinin Sırp kaleci için 25 milyon euroya varan beklentisi bu transferi zora sokuyor. 25 yaşındaki file bekçisi, Sunderland ve Bournemoth’un da gündeminde.
Galatasaray’ın bir diğer hedefi ise Burnley’nin genç kalecisi James Trafford. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig’e yükselen Burnley, 22 yaşındaki kaleciyi satmayı düşünmüyor.
İngiltere’deki diğer adaylar ise Ramsdale ve Alisson... Ramsdale’in transfere sıcak baktığı bilinse de Alisson’un önceliği yeni sezonda Liverpool’da kalmak. Brezilyalı kaleciye Suudi Arabistan’dan da teklifler var.
Sarı kırmızılıların ilgilendiği bir başka isimse Marc andre Ter Stegen...