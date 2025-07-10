İkinci vaka iddiası! Kasklı saldırgana bir operasyon daha!

Adana'da kask takıp, 2 genci sopayla dövdüğü iddia edilen ve adli kontrolle bırakılan İsa E. (28) ile yanındaki 2 kişinin A.B.'yi (68) de darp ettikleri ortaya çıkınca 3 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre emniyette görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını öne süren 3 şüpheli, 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Olay, 3 Haziran'da Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. İsa E., sosyal medya hesaplarında cinsellik içeren paylaşımlar yaptığı öne sürülen H.D. ve A.T.'yi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kenarına götürdü. Tanınmamak için kask takan İsa E., tartıştığı iki genci sopayla darp etti. O anlar, yanındaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Görüntülerde, gençlerin "Kurban olayım İsa ağabey, yapma" diyerek ağladığı görüldü. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 Haziran'da İsa E.'yi saklandığı evde gözaltına aldı. Emniyette gençleri dövmediğini, görüntülerdeki kişinin başkası olduğunu öne süren İsa E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.