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        Manavgat Belediyesine yönelik operasyonda tutuklanan belediye başkan yardımcısının ifadesine ulaşıldı

        SİNAN ÖZMÜŞ - Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda tutuklananlar arasında bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ek ifadeye ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 14:32 Güncelleme: 10.07.2025 - 14:32
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        Manavgat Belediyesine yönelik operasyonda tutuklanan belediye başkan yardımcısının ifadesine ulaşıldı
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        SİNAN ÖZMÜŞ - Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda tutuklananlar arasında bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ek ifadeye ulaşıldı.

        C.C. isimli kişiden baklava kutusunda 110 bin avro rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntüleri ortaya çıkan Tüter, savcılıktaki ek ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtti.

        Tüter ifadesinde, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın göreve başladıktan sonra kendi yakınlarından bir ekip oluşturduğunu anlatarak, Kara'nın yeğeni Bulem Şahbaz'ı özel kalem müdürü, baldızı Sıla Ceyhan Berkaya'yı ve okul arkadaşı Gülsüm Özer'i belediye başkan yardımcısı yaptığını kaydetti.

        Belediye ile hiçbir ilgisi olmadığı halde Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'ü belediyede çok aktif bir kişi haline getirdiğini, arkadaşı olan Demir Demir'i Toros Et gibi belediyeye bağlı önemli bir iştirakin başına geçirdiğini anlatan Tüter, "Belediyenin her biriminde Hüseyin Cem Gül söz sahibi oldu. Özellikle inşaata başlama ruhsatı, iskan, tadilat ruhsatı ve otel işletme ruhsatı konularında başvuruda bulunan kişiler ruhsatlar verilmeden önce muhakkak başkanın talimatı ile Hüseyin Cem Gül'e yönlendirilirdi. Hüseyin Cem Gül ile anlaşılmadan ruhsat alınması mümkün değildi." iddiasında bulundu.

        - Hüseyin Cem Gül aracılığıyla "kaçak yapılar için rüşvet alındı" iddiası

        Tüter, ilçedeki bir otelin dükkanlarının imara aykırı işletildiğini, başka iki otele ise verilmemesi gerektiği halde iskan verildiğini, bunların karşılığında otel yetkililerinden Hüseyin Cem Gül aracılığıyla bazı menfaatler temin edildiğini öne sürdü.

        İş insanı E.Ö'den otel inşaatı izni için araç istendiğini, tutuklu belediye meclisi üyesi Seval Öz Özgenç'e ait otelin ise kaçak odalarına göz yumulduğunu belirten Tüter, "Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, kaçak odalara göz yumacağını fakat Başpehlivan Ali Gürbüz'ü Manavgat Belediyesi Güreş Spor'un bünyesine dahil etmesini Özgenç'ten istedi. Ben de konuşmada oradaydım. Seval Öz Özgenç de Ali Gürbüz'e iki parça çek halinde 4 milyon lira para ödedi ve kendisini Manavgat Belediyesi Güreş Spor bünyesine kattı." ifadesini kullandı.

        Tüter, otel sahibi M.Ö'nün iskan alabilmek için özel kalem müdürü Bulem Şahbaz'ın yönlendirmesiyle başkanın makam odasını yenileyerek, tadilat yaptırdığını ve 2-3 yere muhtarlık ofisi kurduğunu, iş insanının bu talepleri yerine getirmesine rağmen iskan alamadığını savundu.

        Kumköy'deki alışveriş merkezinde de kaçak yapılaşmaya göz yumulduğunu ileri süren Tüter, bazı otellerin kaçak odalarına işlem yapılmaması karşılığında Hüseyin Cem Gül tarafından rüşvet alındığını iddia etti.

        - "Makam odasında rüşvet aldı" iddiası

        Tüter, iş insanı A.Ö'nün Gündoğdu'da bulunan oteline ruhsat alabilmek için Belediye Başkanı Kara'ya makam odasında 150 bin avro verdiğini duyduğunu öne sürdü.

        Beşkonak'ta bulunan rafting işletmelerinin ruhsatlarının olmadığını belirten Tüter, "Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer ve Belediye Meclisi Üyesi Mehmet Çevik'in işletme sahiplerinden para istediğini biliyorum ancak parayı kendi hesaplarına mı aldılar yoksa belediyenin hesabına mı yatırttılar bilmiyorum." ifadesini kullandı.

        Hüseyin Cem Gül'ün, otel sahiplerini hafriyat işlerini Mesut Kara'ya vermeleri konusunda zorladığını anlatan Tüter, "Usulsüz yapılan işlemlere ilişkin not tutmuştum. Bu not defterini rızam dahilinde teslim ediyorum." dedi.

        Tüter, Belediye Başkanı Kara'nın Kemer'de bulunan evinin ücretinin otel sahiplerinden alındığını sonradan öğrendiğini iddia ederek, "Duyduğum kadarıyla evin parasının bir kısmını K.B. isimli şahıstan almış. Geri kalanı da otel sahibi S.Ü'den aldığını duydum. Bu paraları neyin karşılığında aldığını bilmiyorum." diye konuştu.

        Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 19 zanlı tutuklanmış, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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