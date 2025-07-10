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        Haberler Spor Transfer Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip! - Futbol Haberleri

        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!

        Fenerbahçe'nin transfer etmek için girişimlerini sürdürdüğü Marco Asensio için flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan devi Inter, yıldız futbolcu için devreye girdi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 10:42 Güncelleme: 10.07.2025 - 10:42
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        Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Marco Asensio için flaş bir gelişme yaşandı.

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        Fransa basınında çıakn haberlere göre; İtalyan devi Inter, yıldız futbolcuya talip oldu.

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        Inter ile Paris Saint-Germain'in bonservis görüşmelerinde anlaştığı fakat Asensio'nun talep ettiği maaşın transfer pürüz çıkardığı belirtildi.

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        İtalyan ekibi, yıldız oyuncunun talep ettiği 9 milyon euroluk maaşı ödemeye sıcak bakmadığı indirime gitmesini beklediği öne sürüldü.

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        Öte yandan Fenerbahçe'nin Asensio'nun şartlarına olumlu yaklaştığı belirtilirken, oyuncunun karar vermek için tüm teklifleri görmek istediği aktarıldı.

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        Sarı-lacivertliler önümüzdeki günlerde transferi bitirmeyi hedefliyor.

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        GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

        29 yaşındaki İspanyol yıldız, geride kalan sezonun ilk yarısını Paris Saint Germain'de, ikinci yarısını ise kiralık Aston Villa'da geçirdi. Marco Asensio bu süreçte 37 maça çıktı. Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol attı ve 5 asist üretti.

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