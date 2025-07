Özgür Özel Antalya mitinginde konuştu (5)

ÖZEL,MİTİNGDE KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i cezaevinde ziyaret etmek ve ‘Halk Buluşması’ kapsamında geldiği Antalya’da düzenlenen mitingde konuştu. Saat 20.30’da ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginin düzenlendiği alana Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne cezaevinde tutuklu Muhittin Böcek’in resminin bulunduğu ve üzerinde ‘Antalya’nın gururu Muhittin Böcek. Dün de, bugün de, yarın da Antalya seninle’ yazılı afişler asıldı. Alanda toplanan vatandaşlara seslenen Özel, yörüklerin evladına sahip çıkmaya, karanlığa karşı bir mum yakmaya, kaybedecek tek şey olan o zincirleri kırıp atmaya geldiklerini söyledi.

Muhittin Böcek’in kumpasla içeride tutulduğunu belirten Özel, oğlunun başka bir müteahhitten borç karşılığı daire aldığı, Böcek’in oğlunun da müteahhit olduğu ve 70 daireli bir apartman yaptığını söyleyerek, “Ama daha yeni başlıyor. O zaman bir başkasına diyor ki, ‘Bir daire senden alıp vereyim, burası bitince ben sana vereyim.’ Veren kişi bunu mahkemede böyle anlatmış, ‘Borç olarak istedi verdim bitirince ondan geri alacaktım’ diye. Buna bakmışlar MASAK kayıtlarında daire üstüne geçmiş. Parası verilmemiş rüşvettir diye fırsatçılık yapıyorlar. Muhittin Başkanın oğlu gelip ifadesini verecek. Bu durumu söyleyecek. Tut ki bir yanlışlık var. Yok ama diyelim ki var. Ya oğlan suç işledi diye baba mesul olur mu? Oğlan suç işledi diye baba belediye başkanlığından alınır mı? Ben babayla oğlanın birlikte alınması için aynı suçu birlikte işlemesi gerektiğini bilirim.” dedi.

‘HIRSIZIN, YOLSUZUN, RÜŞVETÇİNİN PARTİSİ OLMAZ’

Buradaki hususa dikkat çeken Özel, “Açıkça söyleyelim. Geçmişte çok konuştuk ayakkabı kutusu. Ayakkabı kutucuların da Allah belasını versin, baklava kutucuların da belasını versin. Hırsızın, yolsuzun, rüşvetçinin partisi olmaz. Milletin malına el uzatanın eli kırılsın, kolu kırılsın. Ancak baklava kutusunu CHP'ye mal edenlere, baklava kutusunun üstüne atamızın emaneti altı oku utanmadan nakşedenlere, baklava üstüne altı ok koyup CHP'ye laf edenlere şu meydandan sözüm şudur. Foyanız ortaya çıktı. Ayakkabı kutusu da sizin, baklava kutusu da sizin. Yazıklar olsun. İletişim Başkanlığı baklava kutusunun çıktığı gün bütün milletvekillerine, bütün bakanlara üzerinde CHP yazan, altı ok olan baklava resimleri yolladı. Onları teker teker paylaştılar. Ama geldik, inceledik, gördük baklavacı sizin işbirlikçiniz. Kaçak içki, uyuşturucu işiyle almışlar, 1 ay salmışlar kumpası kurmuşlar. Yani neymiş? Baklavanın üzerinde altı ok yokmuş. Konu aydınlanmış. Baklavanın üstünde bir ampul yanmış. Altı okla baklava yan yana gelmez. Ama baklavanın üzerine ampul koyan var. Foyanız ortaya çıktı. Millet o ampulü patlatacak” dedi.