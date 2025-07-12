Özgür Özel Antalya mitinginde konuştu (5)

ÖZEL,MİTİNGDE KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i cezaevinde ziyaret etmek ve ‘Halk Buluşması’ kapsamında geldiği Antalya’da düzenlenen mitingde konuştu. Saat 20.30’da ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginin düzenlendiği alana Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne cezaevinde tutuklu Muhittin Böcek’in resminin bulunduğu ve üzerinde ‘Antalya’nın gururu Muhittin Böcek. Dün de, bugün de, yarın da Antalya seninle’ yazılı afişler asıldı. Alanda toplanan vatandaşlara seslenen Özel, yörüklerin evladına sahip çıkmaya, karanlığa karşı bir mum yakmaya, kaybedecek tek şey olan o zincirleri kırıp atmaya geldiklerini söyledi.

Muhittin Böcek’in kumpasla içeride tutulduğunu belirten Özel, oğlunun başka bir müteahhitten borç karşılığı daire aldığı, Böcek’in oğlunun da müteahhit olduğu ve 70 daireli bir apartman yaptığını söyleyerek, “Ama daha yeni başlıyor. O zaman bir başkasına diyor ki, ‘Bir daire senden alıp vereyim, burası bitince ben sana vereyim.’ Veren kişi bunu mahkemede böyle anlatmış, ‘Borç olarak istedi verdim bitirince ondan geri alacaktım’ diye. Buna bakmışlar MASAK kayıtlarında daire üstüne geçmiş. Parası verilmemiş rüşvettir diye fırsatçılık yapıyorlar. Muhittin Başkanın oğlu gelip ifadesini verecek. Bu durumu söyleyecek. Tut ki bir yanlışlık var. Yok ama diyelim ki var. Ya oğlan suç işledi diye baba mesul olur mu? Oğlan suç işledi diye baba belediye başkanlığından alınır mı? Ben babayla oğlanın birlikte alınması için aynı suçu birlikte işlemesi gerektiğini bilirim.” dedi.

‘KORKMA, KOYALIM SANDIĞI KARARI MİLLET VERSİN’ Antalya’nın AK Parti'nin kayırmacı, rantçı, rüşvetçi belediyeciliğini de bildiğini, Muhittin Böcek gibi Torosların evladının tertemiz hizmetlerini de bildiğini söyleyen Özel, “Bütün Türkiye'nin önünde bütün Antalya'ya soruyorum. Muhittin Böcek'ten razı mısınız? AK Parti'nin yaptıklarından bıktınız. AK Parti'yi başınızdan attınız. Muhittin Böcek'i seçtiniz. Memnun musunuz? Daha ne yapalım? Ey Erdoğan savcına güveniyorsan, kendine güveniyorsan çık karşımıza. Artık bu işin lamı, cimi kalmadı. İstanbul'da iftira, Adana'da iftira, Adıyaman'da iftira, Antalya'da iftira. Kaçma, çık karşımıza, hodri meydan koyalım sandığı, kararı millet versin” diye konuştu. MANAVGAT’TA KUMPAS İDDİASI: 32 SAATLİK GÖRÜNTÜ VAR’ Konuşmasında Manavgat olayına ilişkin iddialarda bulunan Özgür Özel, “Bir yandan da Manavgat'ta hepimizin yüzünü öne eğen, canını sıkan görüntüler ortaya çıktı. Yalan yok, gördüm. Montaj değilse tamamını atacağız partiden. İki tane muhakkik görevlendirdim, gönderdim çalıştı. Raporları geldi. Önümüzdeki günlerde raporun gereğini yapacağız. Ama şimdi bütün Türkiye öyle bir şey öğrenecek, öyle bir şey duyacak ki, bunların ne olduğuna bir kez daha hepimiz dudağımızı ısıracağız. ‘Bu kadar da olmaz’ diyeceğiz. Bakın günlerdir baklavacı var ya baklavacı. Hani polis geliyor, ‘Aç kutuyu’ diyor, açıyor. Açarken eli bile titremiyor. Gayet sakin, hazırlıklı, kimi öyle diyor, kimi böyle diyor. O baklavacı var ya 1 ay önce polis onu almış. Çevirmede kaçak içkiler ve şüpheli bir paketle yüzde 99,9 uyuşturucuyla yakalamış. Dinle! O baklavacıyı 1 ay boyunca eğitmişler. O baklavacıyı oraya peşinden de çantacıyı yollamışlar. Elimizde 32 saatlik görüntü var, dakika dakika planlamışlar. Yani o hani dün dedim ya Melih Gökçek'in oğlu bozuk tohum, hani onun baklavacı var ya bize hesabını sorduğu baklava kutusunu 1 aydır planlamışlar. Peki plan ne? Baklavacıyı aldılar. Baklavacıyı kendince itirafçı yaptılar” dedi.

İLÇE SEÇİM KURULUNA SUÇLAMA Manavgat’ta AK Parti ile CHP arasında 3 belediye meclis üyesi fark olduğunu, baklavacının dört isim söylediğini ve dördünün de içeri alındığını ifade eden Özel, “Ve hızla belediye meclis seçimine gidip Manavgat’ı AK Parti'ye geçirmeye çalıştılar. Tam o sırada içerideki belediye meclis üyeleri üçü istifalarını verdiler. Onların yerine belediye meclis üyeleri yedekten geldi. AKP'nin hesabı o anda tutmadı. Peki ne oldu? Savcı baklavacıyı yeniden çağırdı. Baklavacı dört belediye meclis üyesinin daha adını verdi. ‘Ben itirafçıyım’ dedi. Dördünü de aldırdı. Yeniden AK Parti CHP'nin önüne geçti. Hemen seçim yapıp Manavgatlıların AK Parti'ye vermediği Manavgat’ı alacaklar. O sırada ortaya çıktı ki belediye meclis üyelerimiz gözaltına alınırken hepsi istifa etmiş belediyeden. Yerine yedekler yeniden çağrılacak AK Parti başvuruyor, ‘Çağıramazsınız. Önce belediye meclisi toplanacak. Başkanı seçeceğiz. Sonra çağıracaksınız.’ Bu konuda bu işlemi yapan savcının eşi Manavgat İlçe Seçim Kurulu Başkanı. Biz ‘olmaz’ dedik. İtiraz ettik ve itiraz Ankara'ya Yüksek Seçim Kurulu’na gitti. YSK, ‘CHP haklıdır’ dedi. Bugün 15.00’te yazıyı yolladı. Bu kumpasa karşı akşamüstü 5’e 5 kala savcının eşi Manavgat İlçe Seçim Kurulu Başkanı imzayı atmak yerine ‘hastayım’ dedi, rapor aldı. Hiç merak etmeyin. Manavgat'ta YSK'nın yazısı kapı gibi akşamüstü başka bir hakim ilçe seçim kurulu başkanlığıyla görevlendirildi. O inceleyecek gereğini yapacak” dedi.

‘HIRSIZIN, YOLSUZUN, RÜŞVETÇİNİN PARTİSİ OLMAZ’ Buradaki hususa dikkat çeken Özel, “Açıkça söyleyelim. Geçmişte çok konuştuk ayakkabı kutusu. Ayakkabı kutucuların da Allah belasını versin, baklava kutucuların da belasını versin. Hırsızın, yolsuzun, rüşvetçinin partisi olmaz. Milletin malına el uzatanın eli kırılsın, kolu kırılsın. Ancak baklava kutusunu CHP'ye mal edenlere, baklava kutusunun üstüne atamızın emaneti altı oku utanmadan nakşedenlere, baklava üstüne altı ok koyup CHP'ye laf edenlere şu meydandan sözüm şudur. Foyanız ortaya çıktı. Ayakkabı kutusu da sizin, baklava kutusu da sizin. Yazıklar olsun. İletişim Başkanlığı baklava kutusunun çıktığı gün bütün milletvekillerine, bütün bakanlara üzerinde CHP yazan, altı ok olan baklava resimleri yolladı. Onları teker teker paylaştılar. Ama geldik, inceledik, gördük baklavacı sizin işbirlikçiniz. Kaçak içki, uyuşturucu işiyle almışlar, 1 ay salmışlar kumpası kurmuşlar. Yani neymiş? Baklavanın üzerinde altı ok yokmuş. Konu aydınlanmış. Baklavanın üstünde bir ampul yanmış. Altı okla baklava yan yana gelmez. Ama baklavanın üzerine ampul koyan var. Foyanız ortaya çıktı. Millet o ampulü patlatacak” dedi.

‘YARIN VERECEĞİ MÜJDE ERKEN SEÇİM MÜJDESİDİR’ Bu milletin sefaleti yaşadığı, açlığı, yoksulluğu ve işsizliği iliklerine kadar hissettiğini belirten Özel, AK Parti’nin düzenleyeceği kampı hatırlatarak, “Erdoğan yarın bir konuşma yapacak. Tarihi açıklama, büyük sürpriz, büyük müjde diye iletişim yapıyorlar. Sürpriz hazırlıyorlar. Ben buradan açıkça söylüyorum. Bu millet hakkını istiyor. Yarın çık, ‘Asgari ücreti 30 bin lira yaptım’ de. Yarın çık, ‘Emekli maaşını asgari ücrete çıkardım’ de. Yarın çık, atanamayan öğretmenlerden özür dile, atamalarını yapacağını söyle. Çiftçilere, köylülere destek açıkla. Don mağdurlarına mağduriyetini gidereceğini açıkla. Staj mağdurlarını emeklilikte yaşa takılanları, kademe bekleyenleri rahatlat. Şimdi yarın bir müjde verilecekse emekliye, asgari ücretliye, çiftçiye, gence, işsize ben ona müjde derim. Yarın çıkıp da bunları söylemeyecek olduktan sonra ki, söyleyemez. Zam yapmayacaksan bunun bir müjdelik tarafı yoktur. Ama yarın bir karar alırsa, o zaman emeklinin de yüzü güler. Asgari ücretlinin de, gençlerin de, işsizlerin de yarın vereceği müjde erken seçim müjdesidir. Gideceğini söylerse herkes rahatlar” dedi.