Yangın sadece ormanı değil, sağlığı da yakıyor

AKDENİZ Üniversitesi’nden (AÜ) Doç. Dr. Güray Doğan, orman yangınlarının sadece doğayı değil, insan sağlığını da tehdit ettiğini söyledi. Doç. Dr. Doğan, “Yangın sırasında havaya karışan partikül madde, azot oksit, karbonmonoksit gibi kirleticiler solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarını tetikliyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin bu süreçte mutlaka korunması gerekiyor" dedi.

AÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güray Doğan, orman yangınlarının çoğu zaman yanan ağaçlar ve geriye kalan enkaz üzerinden değerlendirildiğini, asıl tehlikenin atmosfere yayılan kirleticiler olduğunu ifade etti. Yangınlar sırasında özellikle partikül madde, azot oksit ve karbonmonoksit gibi gazların salındığını söyleyen Doç. Dr. Doğan, “Bu kirleticiler hem çevreye hem de insan sağlığına ciddi zarar verebiliyor. Biz bu kirleticileri hem uydu verileri hem de yer ölçümleriyle takip ediyoruz" diye konuştu.

MANAVGAT YANGINI, KIBRIS'A KÜL TAŞIDI

Türkiye'nin 2021'de yaşadığı büyük Manavgat yangınını hatırlatan Doç. Dr. Güray Doğan, “O yangın sırasında çıkan kül bulutunun Kıbrıs açıklarına kadar ulaştığını gördük. Yer ölçümleriyle de hava kalitesinin dramatik biçimde bozulduğunu tespit ettik. Partikül madde yoğunluğu, normal yaz dönemlerine göre 20-25 kat artmıştı" ifadelerini kullandı.