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        Antalya'da 3 ayrı orman yangını (2)

        MANAVGAT'TADA YANGIN ÇIKTIAntalya'nın Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde çıkan yangının ardından Manavgat ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde de saat 10.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 11:54 Güncelleme: 25.07.2025 - 12:00
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        Antalya'da 3 ayrı orman yangını (2)
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        MANAVGAT’TADA YANGIN ÇIKTI

        Antalya’nın Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde çıkan yangının ardından Manavgat ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde de saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Bu bölgeye de ekipler sevk edildi.

        YANGINLARA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

        Aksu'nun Kurşunlu Mahallesi’ndeki yangında vatandaşlara ait bazı kulübeler yandı. Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki yangında ise Yaşar Sobutay Bulvarı’nın her iki tarafındaki ormandan alevler yükseldi. Bulvarın bir bölümü yoğun duman ve çevresindeki yanan ağaçlar nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yakındaki binalarda oturanlar, yangın söndürme tüpü, kovalarla alevlere müdahaleye çalıştı. Uçak ve helikopterlerin yanı sıra, TOMA ile de söndürme çalışmalarına destek verildi. Yangın nedeniyle yoğun duman gökyüzünü kapladı. Bölgeye gelen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Yönetim Aracı, ekiplerin koordinasyonunu sağlıyor. Söndürme çalışmalarına, belediyeler de araçlarıyla destek verdi. Bazı vatandaşlar da tarım araçlarıyla alevlere müdahale etti. Hava sıcaklığının 39,5 derece, nem oranının yüzde 15 seviyesinde olduğu kentteki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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