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        Rusların cinayetle biten kavgasında 2 şüpheli tutuklandı

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Rus Andrey Makarov'un (35) bıçaklanarak hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan ayı ülke vatandaşı Nuzhdin Konstantin (21) ve Kirill Chernyshov (27), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 12:22 Güncelleme: 25.07.2025 - 12:25
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        Rusların cinayetle biten kavgasında 2 şüpheli tutuklandı
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Rus Andrey Makarov'un (35) bıçaklanarak hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan ayı ülke vatandaşı Nuzhdin Konstantin (21) ve Kirill Chernyshov (27), tutuklandı.

        Mahmutlar Mahallesi 209 Numaralı Sokak'ta 23 Temmuz saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, Rus Andrey Makarov ile aynı ülke vatandaşları Nuzhdin Konstantin ve Kirill Chernyshov arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Makarov, sırt kısmından bıçaklandı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri Makarov'u yerde sırt üstü, ağır yaralı halde buldu.

        ŞÜPHELİLERİ JASAT EKİPLERİ YAKALADI

        Hayati tehlikesi bulunan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Makarov, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Makarov, hastanede hayatını kaybetti. Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışma ile olaya karışan Rusya vatandaşları Nuzhdin Konstantin ve Kirill Chernyshov, evlerinde gözaltına alındı. Nuzhdin Konstantin ve Kirill Chernyshov, karakoldaki işlemlerinin ardından dün öğle saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. 2 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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