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        Antalya'da rekor sıcaklıkta 'orman yangını fırtınası' (3)

        20HAVA, 418 KARA ARACI, 1082 PERSONELLE MÜDAHALEAntalya Valiliği, söndürme çalışmaları devam eden Alanya ve Gazipaşa'nın yanı sıra kentteki orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 23:39 Güncelleme: 25.07.2025 - 23:39
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        Antalya'da rekor sıcaklıkta 'orman yangını fırtınası' (3)
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        20HAVA, 418 KARA ARACI, 1082 PERSONELLE MÜDAHALE

        Antalya Valiliği, söndürme çalışmaları devam eden Alanya ve Gazipaşa'nın yanı sıra kentteki orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Devletin tüm imkanlarıyla alevlere karşı mücadelesinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Yangınlara 20 hava aracı, 418 kara aracı ve 1082 personel ile müdahale edilmekte; bölgelerde soğutma çalışmaları devam etmektedir. Aksu, Manavgat ve Muratpaşa ilçelerimizde bazı mahallelerde tahliyeler gerçekleştirilmiş, toplam 111 konuttan 412 vatandaşımız güvenli bölgelere yerleştirilmiştir. Yangın nedeniyle 3 konutta hasar meydana gelmiştir. Can kaybımız bulunmamaktadır. Başta AFAD olmak üzere; Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet, Jandarma, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz, sağlık ve gönüllü ekiplerimizle koordineli şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. Değerli vatandaşlarımızdan yetkililerin uyarılarına titizlikle uymalarını, yangın bölgelerine gereksiz girişlerde bulunmamalarını önemle rica ediyoruz. Doğamızı birlikte koruyor, Antalya’mız için el birliğiyle mücadele ediyoruz. Yangınlar hakkında bilgi ve acil durumlar için lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayalım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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