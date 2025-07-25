Antalya'da rekor sıcaklıkta 'orman yangını fırtınası' (2)

ALANYA'DAALEVLERİN ETRAFI ÇEVRİLDİ

Alanya ilçe merkezine yaklaşık 1,5 saat uzaklıktaki Söğüt Yaylası’nda öğle saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın şiddetiyle kısa sürede büyüdü. Ormandaki yangın kısa sürede çevreye yayıldı. Yangına Alanya Orman İşletme Müdürlüğü, Alanya Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü, ASAT ve jandarma ekipleri tarafından yoğun şekilde müdahale edildi. Yangın gece saatlerinde de etkisini sürdürürken, alevlerin çevresi ekipler tarafından büyük ölçüde çevrildi. Bölgenin sarp ve dağlık yapısı nedeniyle kara ekiplerinin müdahalesi zaman zaman güçleşti.

KAYMAKAM YANGIN BÖLGESİNE GELEREK BİLGİ ALDI

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk de bölgeye gelerek yangın söndürme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ile Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak da yangın söndürme çalışmalarını yakından takip etti.

YANGINA GENİŞ KATILIMLI MÜDAHALE

Yangına müdahalede çok sayıda personel ile 28 arazöz, 3 su tankeri, 1 dozer, 2 ilk müdahale aracı, 4 ekip aracı, 5 itfaiye aracı, Alanya Belediyesi’ne ait su tankerleri, 2 kepçe ve 2 greyderle yoğun müdahale edildi. Ayrıca Antalya İl Jandarma Komutanlığı’ndan ‘Hane’ isimli yangın tespit köpeği de araştırma amaçlı çalışmalarda yer aldı. Yerleşim yerlerine yakın noktalarda tedbirler artırılırken, şu ana kadar herhangi bir tahliye işlemi yapılmadı.