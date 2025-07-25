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        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 2'nci dalga operasyonda 2 tutuklama

        ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasına ilişkin ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin (42) ile İmar Şube Müdür Vekili Tuncay Kaya (48) tutuklanırken, Bilgi İşlem Destek Elemanı Halil K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 18:31 Güncelleme: 25.07.2025 - 18:35
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 2'nci dalga operasyonda 2 tutuklama
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        ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ‘rüşvet’ soruşturmasına ilişkin ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin (42) ile İmar Şube Müdür Vekili Tuncay Kaya (48) tutuklanırken, Bilgi İşlem Destek Elemanı Halil K. (35) ise adli kontrolle serbest kaldı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında 22 Temmuz'da saat 07.30 sıralarında yeni bir operasyon düzenlendi. Belediye binasına gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, İmar Şube Müdür Vekili Tuncay Kaya ile Bilgi İşlem Destek Elemanı Halil K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı, Serkan Temuçin ile Tuncay Kaya için tutuklama, Halil K. İçin ise adli kontrol talebinde bulundu. Nöbetçi hakimlik, Temuçin ve Kaya'nın tutuklanmasına, Halil K.'nın adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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