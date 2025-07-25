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        Antalya'da rekor sıcaklıkta 'orman yangını fırtınası'- Yeniden

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 18:12 Güncelleme: 25.07.2025 - 18:15
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        Antalya'da rekor sıcaklıkta 'orman yangını fırtınası'- Yeniden
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        Yazıişleri müdürlerine

        ‘Antalya'da 4 orman yangını kontrol altında, 2'sine müdahale sürüyor’ başlıklı haberimiz ile geçilen ekleri, tek bir haberde yeniden servis ediyoruz

        YENİDEN

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        Adem AKALAN- Tolga YILDIRIM- Yücel BULUT/ANTALYA,

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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