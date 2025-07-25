GÜNCELLEME - Antalya'da otluk alanda çıkan ve iş yerlerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Yangında, bölgedeki bir araç bakım ve oto servisi ile 2 baraka zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerine vatandaşlar da destek verdi.

Cihadiye Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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