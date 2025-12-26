Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor'da 6 gün izin

        Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk bölümünün sona ermesinin ardından antrenman programını tamamlayıp izne çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 14:58 Güncelleme: 26.12.2025 - 14:58
        Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yardımcı antrenör Alaattin Gülerce yönetiminde çalıştı. Ligde ilk yarının sona ermesiyle 3 günlük antrenman programını tamamlayan Akdeniz ekibi, 6 günlük izne ayrıldı.

        Antalyaspor, devre arası hazırlıkları kapsamında 2 Ocak 2026 Cuma günü tesislerinde bir araya gelecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

