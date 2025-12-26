Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        AKTOB Başkanı Kavaloğlu, COP31 Taraflar Konferansı'nı değerlendirdi:

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'da düzenlenecek "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 31'inci Oturumu'nun (COP3) yalnızca Antalya için değil, Türkiye'nin uluslararası konumu açısından da son derece stratejik bir adım olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 14:05 Güncelleme: 26.12.2025 - 14:05
        AKTOB Başkanı Kavaloğlu, COP31 Taraflar Konferansı'nı değerlendirdi:
        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'da düzenlenecek "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 31'inci Oturumu'nun (COP3) yalnızca Antalya için değil, Türkiye'nin uluslararası konumu açısından da son derece stratejik bir adım olduğunu bildirdi.

        AKTOB'dan yapılan açıklamada, AKTOB olağan genel kurulunun ardından yeni yönetim kurulunun ilk toplantısını yaptığı belirtilerek, başkan yardımcılıklarına Ece Tonbul, Selçuk Akıltopu ve Ramazan Kara'nın getirildiği ifade edildi.

        Açıklamada, toplantının ana gündem maddesinin, COP31 Taraflar Konferansı'nın 10-21 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek olması olduğu vurgulanarak, organizasyon kapsamında Antalya'ya 80 binin üzerinde katılımcının gelmesinin beklendiği bilgisi verildi.

        Zirve süresince Belek, Kundu, Lara, Konyaaltı ve şehir merkezi başta olmak üzere Antalya genelinde doluluk oranlarının yüzde 100'e yaklaşacağı belirtilen açıklamada, üst segment ve kongre turizmi odaklı tesislerde gelir artışı, kongre merkezleri ve yan etkinlik alanlarında yoğun talebin olmasının öngörüldüğü belirtildi.

        Açıklamada, COP31'in Antalya'ya 1,5-2 milyar dolar ekonomik katkı sağlayabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

        - "Stratejik bir adım"

        Açıklamada değerlendirmesine yer verilen AKTOB Başkanı Kavaloğlu, COP31 etkinliğinin Antalya'da düzenlenecek olmasının, şehrin uluslararası organizasyon kapasitesinin, altyapı gücünün ve küresel ölçekteki güvenilirliğinin açık bir göstergesi olduğunu belirtti.

        "Zirve, yalnızca Antalya için değil, Türkiye'nin uluslararası konumu açısından da son derece stratejik bir adımdır." ifadesini kullanan Kavaloğlu, şunları kaydetti:

        "Bu süreci yalnızca geçici bir organizasyon olarak değil, sürdürülebilir turizm uygulamalarını hızlandıracak, tesislerimizin çevre ve karbon yönetimi alanlarında uluslararası standartlara daha güçlü şekilde entegre olmasını sağlayacak bir dönüşüm fırsatı olarak görüyoruz. Antalya, 600 binin üzerindeki yatak kapasitesi, kongre turizmi deneyimi, güçlü ulaşım altyapısı ve nitelikli insan kaynağıyla dünya ölçeğinde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek sayılı destinasyonlardan biridir. AKTOB olarak, tüm paydaşlarımızla birlikte bu süreci en iyi şekilde yönetmeye ve Antalya turizmi için kalıcı kazanımlar üretmeye kararlıyız."

        Kavaloğlu, COP31 nedeniyle Resort Turizm Kongresi'nin tarihinin 26 Kasım'a kaydırıldığını belirtti.​​​​​​​

