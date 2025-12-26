Habertürk
        Manavgat'ta öğrencilerin hazırladığı ürünlerin satışından elde edilecek gelir TSKGV'ye bağışlanacak

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde yürütülen "Savunma Sanayiinin Dumanı Toroslarda Tütüyor" projesi kapsamında, özel gereksinimli öğrenciler ile turizm lisesi öğrencilerinin hazırladığı ürünlerin satışından elde edilecek gelir, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışlanacak.

        Giriş: 26.12.2025 - 12:43 Güncelleme: 26.12.2025 - 12:43
        Manavgat'ta öğrencilerin hazırladığı ürünlerin satışından elde edilecek gelir TSKGV'ye bağışlanacak
        Antalya'nın Manavgat ilçesinde yürütülen "Savunma Sanayiinin Dumanı Toroslarda Tütüyor" projesi kapsamında, özel gereksinimli öğrenciler ile turizm lisesi öğrencilerinin hazırladığı ürünlerin satışından elde edilecek gelir, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışlanacak.

        Manavgat Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde, Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, özel gereksinimli akranlarıyla mutfakta bir araya geldi.

        "Tersine kaynaştırma" modeliyle yapılan çalışmada öğrenciler, pizza, cupcake, poğaça ve kurabiye hazırlayarak hem sosyalleşti hem de üretim sürecini deneyimledi.

        Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Hakan Öz, çalışmanın 25 okulun katılımıyla Mayıs 2026'ya kadar süreceğini söyledi.

        Öz, "Amacımız özel öğrencilerimizle farkındalık oluşturmak ve elde edilen gelirle savunma sanayisine küçük de olsa katkı sağlamak." dedi.

        Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Yücel Arslan da projenin ilham kaynağının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Toroslar ve Yörük çadırına dair sözleri olduğunu ifade etti.

        Arslan, "Özel öğrencilerimiz belki savunma sanayisinde mühendis olarak görev alamayacak ancak emek vererek hazırladıkları ürünlerle 'Ülkemin tam bağımsızlığı için ben de varım' mesajını veriyor. Asıl kazanım budur." diye konuştu.

        Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Can Orakcı da öğrencilerin hazırladıkları ürünleri okullarında satarak TSKGV'ye destek verdiklerini söyledi.

        Projeye katılan öğrenciler de harçlıklarını savunma sanayisi için değerlendirmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

        Proje kapsamında Mayıs ayına kadar 56'sı özel gereksinimli olmak üzere 200 öğrencinin üretim süreçlerine dahil edilmesi planlanıyor.

