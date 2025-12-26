Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Bakan Göktaş, Antalya'da "Yükselen Kadınlar" programında konuştu:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de kadınların girişimciliğe yön verdiğini belirterek, "Şimdi hedef, daha fazla işletmeyi büyüten, işverenliğe taşıyan ve pazara daha güçlü bağlayan adımları hızlandırmak." dedi.

        Giriş: 26.12.2025 - 12:25 Güncelleme: 26.12.2025 - 12:25
        Bakan Göktaş, Antalya'da "Yükselen Kadınlar" programında konuştu:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de kadınların girişimciliğe yön verdiğini belirterek, "Şimdi hedef, daha fazla işletmeyi büyüten, işverenliğe taşıyan ve pazara daha güçlü bağlayan adımları hızlandırmak." dedi.

        Göktaş, Bakanlık olarak Türkiye Halk Bankası işbirliğinde Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenledikleri "Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim" eğitim programında, kadın emeğini, cesaretini ve geleceğe olan inancını büyütmek için bir arada olduklarını söyledi.

        Antalya'nın tarımıyla, turizmiyle, girişimcilik ruhuyla ve üreten kadınlarıyla Türkiye'nin yükselen şehirlerinden biri olduğunu anlatan Göktaş, "Serada alın teri döken kadından, turizmde emek veren, kooperatiflerde üreten, iş kuran, istihdam sağlayan kadınlara kadar her biri bu şehrin kalkınmasının asli aktörüdür. Bu anlamda biz, 'Yükselen Kadınlar' derken sadece bireysel başarıyı değil, birbirini güçlendiren ve dayanışma içinde olan kadınları kastediyoruz." diye konuştu.

        Göktaş, program kapsamında düzenleyecekleri eğitimlerle kadınların, hem yetkinliğini artıracak, hem işbirliği ağını genişletecek hem de ihtiyaç duyulan kaynaklara ulaşmayı kolaylaştıracaklarına dikkati çekti.

        Ekim ayında başlattıkları "Yükselen Kadınlar Programı"nı yedi bölgede gerçekleştirerek, yerelden ulusala, hatta uluslararasına uzanan güçlü girişimcilik ağı oluşturacaklarını vurgulayan Göktaş, "Girişimcilik Eğitim Tırı" ile de şehirleri dolaşarak "Bir fikrim var" diyen kadınları bilgiyle mentörlükle ve rol modellerle buluşturduklarını kaydetti.

        Göktaş, 9 ilde bine yakın kadına ulaşarak girişimcilik ekosistemini yerinde güçlendirdiklerini ifade etti.

        Bir ülkenin büyümesinin, fikrin ürüne, emeğin gelire, üretimin pazara dönüşmesiyle mümkün olduğuna işaret eden Göktaş, "Kadın girişimciler, bu dönüşümün olmazsa olmaz aktörleridir. Çünkü her yeni kadın işletmesi, piyasaya yeni bir üretim kapasitesi, istihdam alanı ve tedarik ilişkisi ekler. Kadınların girişimde güçlenmesi, ekonominin daha dayanıklı büyümesi demektir. Dünyaya baktığımızda, kadın girişimciliğinin yükselişte olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

        Göktaş, TÜİK 2024 iş gücü istatistiklerine dayalı verilere göre, 1 milyon 240 bin kadın girişimci ve girişimciler içindeki kadın payının yüzde 18,2 olduğuna dikkati çekerek kadın işveren sayısının 186 bin ve işverenler içindeki payın yüzde 12,3 olduğuna işaret etti.

        - "Kadın girişimci, kalkınmayı hızlandırır"

        Bu rakamların önemli olduğunu vurgulayan Göktaş, "Türkiye'de kadınlar, girişimciliğe yön veriyor. Şimdi hedef, daha fazla işletmeyi büyüten, işverenliğe taşıyan ve pazara daha güçlü bağlayan adımları hızlandırmak. İşte bu anlayışla Bakanlık olarak, kadınların hayatın her alanında yanlarında olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

        Bakan Göktaş, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve temsiliyetini güçlendirmek için "Kadınlar için Enerji Okulu"nu hayata geçirdiklerini hatırlatarak, 1319 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına da destek olduklarını söyledi.

        "Hobin İşin Olsun Projesi" ile kadınlara hobilerini e-ticaret aracılığıyla kazanca dönüştürme imkanı sunduklarını ve "Finansal Okuryazarlık Eğitimleri" ile 1,2 milyon kadına ulaştıklarını aktaran Göktaş, "kadingirisimci.gov.tr" platformuyla

        tüm destek ve teşvikleri bir araya getirdiklerini belirtti.

        "2025 Aile Yılı'nda kadınların potansiyelini daha da etkin kılan çalışmalara imza attıklarını kaydeden Göktaş, şöyle konuştu:

        "Kadının işini kurması, ekonominin doğal akışıdır. Kadın girişimci, kalkınmayı hızlandırır, Türkiye’nin gücünü artırır. Kadın girişimci, ülkemizin yarınlarını inşa eder. Bakanlık olarak, bizim görevimiz bellidir. Engeli azaltmak, yolu kısaltmak, hak ve fırsat eşitliğini somut araçlarla büyütmek. Girişimcilik 'kusursuz plan' işi değildir, 'hızlı öğrenme' işidir. Hiçbir kadın, yalnız yürümek zorunda değil, birlikte öğrenerek, birlikte üreterek, birlikte cesaretlenerek yol alacağız. Başarının yolu, dayanışmadan geçiyor."

        - Diğer konuşmacılar

        TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun da toplumda kadın güçlendikçe ailenin, çocukların, ülkenin güçlendiğini söyledi.

        "Aile Yılı" kapsamında kadınların önünü açmak için önemli faaliyetlere imza attıklarını aktaran Özbudun, söz konusu programın kadınların ticaret hayatına daha cesaretle katılmalarının önünü açacağını dile getirdi.

        Vali Hulusi Şahin ise Türk milletini diğer toplumlardan ayrıştıran özelliğin kadınla erkeğin omuz omuza vererek ailesini, devletini kurması olduğunu, tarihin bu örneklerle dolu olduğunu ifade etti.

        Konuşmaların ardından program oturumlarla devam etti.

