Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Ekran bağımlılığı çocuk ve gençlerin zihinsel kapasitesini düşürüyor

        FATİH HEPOKUR - Nöroloji uzmanı Doç. Dr. Ahmet Onur Keskin, özellikle çocuklar ve gençlerde artan ekran kullanımının dikkat, öğrenme ve zihinsel kapasite üzerinde kalıcı olumsuz etkiler oluşturduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 12:10 Güncelleme: 26.12.2025 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ekran bağımlılığı çocuk ve gençlerin zihinsel kapasitesini düşürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FATİH HEPOKUR - Nöroloji uzmanı Doç. Dr. Ahmet Onur Keskin, özellikle çocuklar ve gençlerde artan ekran kullanımının dikkat, öğrenme ve zihinsel kapasite üzerinde kalıcı olumsuz etkiler oluşturduğunu bildirdi.

        Antalya'da düzenlenen bir sağlık kongresinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Keskin, dijital teknolojilerin günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini ancak kontrolsüz ve uzun süreli ekran kullanımının beyin sağlığı açısından önemli riskler taşıdığını ifade etti.

        Dünya genelinde yaşam süresinin uzamasıyla birlikte beyin sağlığının her zamankinden daha fazla önem kazandığını dile getiren Keskin, "Beyni ileri yaşlara sağlıklı bir şekilde taşıyabilmek, hem yaşam kalitesini hem de bireyin toplumsal hayata aktif katılımını doğrudan etkiliyor." dedi.

        Sağlık Bakanlığının sağlıklı yaşlanma ve toplum sağlığını önceleyen projeler yürüttüğünü hatırlatan Keskin, buna karşın toplumda beyin sağlığına yeterli önemin verilmediğini vurguladı.

        - Aşırı ekran kullanımı dikkat ve öğrenmeyi zayıflatıyor

        Ekran bağımlılığının özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine dikkat çeken Keskin, bu alanda yapılan çok sayıda bilimsel çalışmanın benzer sonuçlara işaret ettiğini söyledi.

        Doç. Dr. Ahmet Onur Keskin, "Ekran kullanan çocuk ve gençlerde dikkat eksikliği daha sık görülüyor, zihinsel kapasiteleri yaşıtlarına göre belirgin şekilde düşüyor. Okul başarıları ciddi oranda azalıyor ve potansiyellerini gerçekleştirmelerinin önünde önemli bir engel oluşuyor. Ekranları mümkün olduğunca hayatımızdan uzaklaştırmamız gerekiyor. Tamamen mümkün olmasa da yapılabildiği ölçüde ekranları bir kenara koymak, özellikle çocuklar ve gençler için büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

        Sosyal medya kullanımının da yüz yüze iletişimi azalttığını belirten Keskin, bunun zihinsel süreçleri ve sosyal becerileri olumsuz etkilediğini belirtti.

        - Diyabet ve hipertansiyon beyni erken yaşlandırıyor

        Sigara, alkol ve madde bağımlılıklarının da beyin sağlığını etkileyen önemli faktörler arasında yer aldığına anlatan Keskin, özellikle diyabet ve hipertansiyonun nörolojik hastalıklarla çok yakından ilişkili olduğunu söyledi.

        Düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkati çeken Keskin, "Özellikle 30'lu yaşlardan itibaren herkesin yılda en az bir kez tansiyonunu ölçtürmesi çok önemli. Yüksek tansiyon beynimizi doğrudan etkiliyor. Demans ve Alzheimer gelişimini kolaylaştırdığı gibi beyin kanaması gibi son derece ciddi tablolara da yol açabiliyor. Diyabet ise yüksek kan şekeri düzeyleri nedeniyle beynin yaşlanma sürecini belirgin şekilde hızlandırıyor." diye konuştu.

        - Kafa travmalarında bilinçsiz müdahale hayati risk taşıyor

        Kafa travmalarının da beyin sağlığı açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Keskin, kazalar sonrası yapılan bilinçsiz müdahalelerin kalıcı hasarlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

        Kazalarda kafa travması yaşayan kişilerde boyun omurlarında kırık olabileceğini hatırlatan Keskin, "Bu kişileri bilinçsizce oynatmak omurilik hasarına, kalıcı felce hatta ölüme yol açabilir. Olay yerinde yapılması gereken en doğru şey, profesyonel ekiplerin müdahalesini beklemektir." dedi.

        Beyin sağlığının korunmasında yaşam tarzının belirleyici olduğuna dikkati çeken Keskin, düzenli fiziksel aktivite, zihinsel uğraşlar ve aktif sosyal yaşamın beyin direncini artırdığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Meclis komisyonunda Kartalkaya için taslak rapor
        Meclis komisyonunda Kartalkaya için taslak rapor
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?

        Benzer Haberler

        Türk kozmetik sektörü, Türk dizileriyle dünyaya açılmayı hedefliyor
        Türk kozmetik sektörü, Türk dizileriyle dünyaya açılmayı hedefliyor
        Büyükşehir Belediyesinden, yaş almış bireylere evde çiçek yetiştiriciliği e...
        Büyükşehir Belediyesinden, yaş almış bireylere evde çiçek yetiştiriciliği e...
        Antalya Döşemealtı Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu: 10 gözaltı
        Antalya Döşemealtı Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu: 10 gözaltı
        Laboratuvarda üretilen faydalı böcekler bahçe ve seralarda zararlılara karş...
        Laboratuvarda üretilen faydalı böcekler bahçe ve seralarda zararlılara karş...
        Büyükşehir'den Regaip Kandili'nde lokma ve kandil simidi ikramı
        Büyükşehir'den Regaip Kandili'nde lokma ve kandil simidi ikramı
        Döşemealtı Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu; 10 gözaltı
        Döşemealtı Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu; 10 gözaltı