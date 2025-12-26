Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Laboratuvarda üretilen faydalı böcekler bahçe ve seralarda zararlılara karşı kalkan oluyor

        AYŞE YILDIZ - Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) laboratuvarlarında, yılda yaklaşık 40 ton patates, 4 ton bal kabağı kullanılarak üretilen milyonlarca faydalı böcek, narenciye bahçelerini zararlılara karşı koruyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 11:33 Güncelleme: 26.12.2025 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Laboratuvarda üretilen faydalı böcekler bahçe ve seralarda zararlılara karşı kalkan oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYŞE YILDIZ - Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) laboratuvarlarında, yılda yaklaşık 40 ton patates, 4 ton bal kabağı kullanılarak üretilen milyonlarca faydalı böcek, narenciye bahçelerini zararlılara karşı koruyor.

        Antalya'daki BATEM yerleşkesinde, sürdürülebilir tarımın temel taşlarından olan biyolojik mücadele için yılın 12 ayı, 20 odadan oluşan laboratuvarlarında, "cryptolaemus motrouzieri" avcı böceği ile "leptomastix dactylopii" parazitoidi üretimi yapılıyor.

        Turunçgil ve narda unlubit ile biyolojik mücadelede çok etkili olan, bulunduğu bahçede unlubite karşı kimyasal ilaç kullanımı gerektirmeyen faydalı böcekler, konusunda uzman ziraat mühendisleri tarafından özenle üretiliyor.

        Avustralya orijinli faydalı böcekler, kışı Türkiye şartlarında geçiremediği için 1965'ten günümüze kadar her yıl BATEM laboratuvarında tonlarca patates ve bal kabağı kullanılarak üretiliyor ve farklı illerdeki çiftçilere ulaştırılıyor.

        Zararlı böcekleri yok eden faydalı böcekler sayesinde, ürünlerde kalıntı sorunu yaşanmıyor, ilaçlama sorunu çözülerek hem çevrenin hem de yeraltı sularının korunmasına katkı sunuluyor.

        Faydalı avcı böceğinin ergini, turunçgil bahçelerinde zararlı unlubitinin 30 bin adet yumurtasını yiyerek, yok edebiliyor. Zararlı böceğin ergin döneminden ise 2 bin 700 adetini yiyerek, zararlılarla mücadele ediyor.

        Ağaçlarda çoğalmaya devam eden avcı faydalı böceklerden, bir ayda 30, iki ayda ise 9 bin böcek üreyebiliyor. Kışın soğukta öldüğü için bahçelere her yıl yeniden böcek salınması gerekiyor.

        BATEM Müdür Yardımcısı ziraat mühendisi Ali Öztop, AA muhabirine, laboratuvarda zorlu şartlarda iki farklı türde faydalı böcek üretimi yaptıklarını söyledi.

        Böceklerin yaşadığı sıcaklık ve nem ortamını oluşturarak, canlı yem desteği sağlayarak üretim yaptıklarını belirten Öztop, "Patatesler üzerinde önce zararlı unlubit böceklerini üretip, sonra ürettiğimiz faydalı böceklere, zararlı böcekleri yem olarak veriyoruz. Yıllık üretim kapasitemiz 6 milyon böcek üretimine kadar çıkabiliyor. Yılda 1,5 milyon zararlıyı doğrudan yiyen predatör, 3,5 milyon da yumurtasını zararlının üzerine bırakarak öldüren parazitoit üretiyoruz." diye konuştu.

        - "Üretimi çok zahmetli ama yaptığımıza değiyor"

        Böcek üretiminde ilaç kalıntısı olmayan patates kullandıklarını ifade eden Öztop, yetiştirirken böcek ilacı kullanılmayan ve depoda uzun süre kalabilen patatesin böceklere besin olarak kullanıldığını anlattı.

        Kış döneminde patateste sürgün verimi az olduğundan üretimi sürdürebilmek için bal kabağı da kullandıklarını vurgulayan Öztop, şunları kaydetti:

        "Faydalı böcekler, turunçgil bahçelerinin tamamında, nar ve muz alanlarında kullanılabiliyor. Ülkemizde nar ve turunçgilde kullanımı daha yoğun. Biyolojik mücadele için devletimizin desteği de var. Eğer üreticilerimiz, nar ve turunçgil alanlarında unlubitine karşı biyolojik mücadele yaparsa devletimiz yaklaşık maliyetlerin yüzde 60'ını geri ödeme şeklinde, hibe şeklinde vatandaşımıza veriyor. Unlubitine karşı bahçelerde yılda en az 5 defa ilaçlama yapılıyor ancak biyolojik mücadelede ilaçlamaya ihtiyaç kalmıyor. Böylece üründeki kalıntı sorunu da ortadan kalkıyor, çevreyi, doğayı, taban sularını koruyor. Üreticinin maliyetini de devlet desteğiyle zirai ilaç kullanımı maliyetinin altına düşürüyor."

        Öztop, ürettikleri faydalı böcekleri soğuk zincir kutularında her bölgeye gönderebildiklerini, bahçelerde nasıl kullanılacağına dair eğitim de verdiklerini dile getirdi.

        Böcek üretimi için yoğun emek harcadıklarına dikkati çeken Öztop, "Bu böceklerin üretimi çok zor, önce böceğin zararlısını üretiyorsunuz sonra zararlının üzerinde faydalısını üretiyorsunuz, oda sıcaklığını, nemi çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Gerçekten zahmetli ama yaptığımıza değiyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        Meclis komisyonunda Kartalkaya için taslak rapor
        Meclis komisyonunda Kartalkaya için taslak rapor
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?

        Benzer Haberler

        Büyükşehir'den Regaip Kandili'nde lokma ve kandil simidi ikramı
        Büyükşehir'den Regaip Kandili'nde lokma ve kandil simidi ikramı
        Döşemealtı Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu; 10 gözaltı
        Döşemealtı Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu; 10 gözaltı
        ANTGİAD'dan istihdama katkı İstihdam Garantili Meslek Edindirme Kursu'nu ta...
        ANTGİAD'dan istihdama katkı İstihdam Garantili Meslek Edindirme Kursu'nu ta...
        Kumluca'da lise öğrencileri 10 yıldır yardımlaşma duygusunu canlı tutuyor
        Kumluca'da lise öğrencileri 10 yıldır yardımlaşma duygusunu canlı tutuyor
        Döşemealtı Belediyesine yönelik "yolsuzluk" operasyonunda 10 şüpheli gözalt...
        Döşemealtı Belediyesine yönelik "yolsuzluk" operasyonunda 10 şüpheli gözalt...
        Jandarmadan Silah Operasyonu: 30 tabanca, 27 av tüfeği ele geçirildi
        Jandarmadan Silah Operasyonu: 30 tabanca, 27 av tüfeği ele geçirildi